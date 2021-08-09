المغرب يقبض على المتهم بـ"تشويه" جدارية الملك (فيديو)

تمكنت السلطات المغربية من توقيف شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بـ“تشويه“ لوحة جدارية بمدينة مراكش، عليها صورة العاهل المغربي وولي عهده الأمير الحسن.

وحسب صحيفة ”هسبريس“التي أوردت الخبر ، استنادا إلى مصادرها الخاصة، فإن الأبحاث التي تجريها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بخصوص فيديو تم تداوله على مواقع التواصل خلال الأيام الأخيرة، توصلت إلى تحديد هوية الفاعل، وألقي عليه القبض في إحدى المدن شمال البلاد.

و ظهر المشتبه به في الفيديو وهو يلتحف علما أمازيغيا، وتوجه نحو الجدارية التي تبدو حديثة، وهو يحمل أكياسا بها طلاء أحمر اللون، وبدأ يرشق اللوحة.

أما الموسيقى التصويرية التي صاحبت الفيديو فهي أغنية الراب ”عاش الشعب“، التي أداها المغنون الثلاثة: لزعر و لكناوي و لكرية في 2019 وحققت مشاهدات عالية، وكان موضوعها الرئيسي انتقاد الأوضاع السياسية و الاجتماعية بالمغرب.

وبعد التحقيق مع المتهم تبين أنه لم يسبق أن كانت له أية ارتباطات سياسية أو إيديولوجية معروفة.

بالمقابل، اتضح أن كان يتواصل مع مواطنيْن هولنديين من أصول مغربية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، استدرجاه للقيام بأفعال تستهدف رموز المغرب ومقدساته، حسب المصدر ذاته.

كما شجعاه على نشر ”تدوينات تحريضية ضد السلطات العمومية، وذلك مقابل وعود بتهجيره نحو الخارج وتسهيل حصوله على صفة لاجئ سياسي، وهو الأمر الذي دفعه إلى تشويه جدارية مراكش باستعمال الصباغة تنفيذا منه لهذه التوجيهات.“

وأضافت الصحيفة أن الأمر يتعلق بالشخصين اللذين هاجما القنصلية المغربية بمدينتي ”اوتاريخت“ و“ديمبوس“ في هولندا، وحاولا إنزال العلم المغربي من سطحهما خلال شهري كانون الثاني/يناير وآذار/مارس من السنة الجارية، كما ظهر في عدة فيديوهات انتشرت على الانترنت.

وبخصوص العقوبات التي تنتظر الشاب المتهم، فإن القانون المغربي يعاقب من أهان المملكة ورموزها بإحدى الوسائل الواردة في الفصل 267 من القانون الجنائي بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية من 10000 درهم إلى 100000 درهم.

كما يمكن حرمانه ”من أحد الحقوق أو أكثر، ما بين سنة على الأقل أو 10 سنوات على الأكثر، أو المنع من الإقامة لمدة سنتين إلى 10 سنوات“.