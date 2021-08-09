تونس: منع سفر 12 مسؤولا بينهم وزير سابق وبرلماني على خلفية "شبهة فساد"

أصدر القضاء التونسي اليوم الإثنين قرارات بمنع السفر عن 12 مسؤولا، بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان، يشتبه في تورطهم في ”قضايا فساد“ ذات علاقة بصفقات استخراج ونقل مادة الفوسفات.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فإن ”النيابة العامة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي تولّت اليوم الإثنين، إصدار قرار منع السفر عن 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفوسفات“.

ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، محسن الدالي قوله ”إن من بين هؤلاء المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقا (في إشارة إلى سليم الفرياني)“.

ومن بين المشتبه بهم؛ وفق الدالي ”رئيس مدير عام سابق لشركة فوسفات قفصة جنوب البلاد، ومراقب مالية في وزارة المالية، ومديرون في شركة فوسفات قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة ونائب مجمّد (في إشارة إلى لطفي علي) وشقيقه“.

وتأتي هذه القرارات بعد سلسلة توقيفات وإجراءات بمنع السفر تم فرضها على وزراء سابقين ونواب ورجال أعمال ومسؤولين كبار في المؤسسات العامة، على خلفية شبهات فساد تعلقت بهم.

وكان القضاء التونسي قد أصدر من قبل قرارات بمنع السفر وفرض الإقامة الجبرية على عدد من السياسيين بينهم وزير سابق ينتسب إلى حركة النهضة ونواب سابقون وقيادات أمنية كبرى على رأسها لزهر لونغو، مدير عام جهاز المخابرات، والقاضيان الطيب راشد والبشير العكرمي.

وهذه الإجراءات جاءت استكمالا للإجراءات الاستثنائية التي كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذها يوم 25 تموز/يوليو الماضي.

وقرر سعيد في 25 تموز/ يوليو 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء البرلمان إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، مع تولي رئاسة النيابة العامة.

واستند سعيد في اتحاذ هذه القرارات إلى الفصل 80 من الدستور التونسي الذي ينص على أنه ”لرئيس الجمهورية في حال خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد او استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية وأن يُعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب“.