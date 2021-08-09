البحرين: ما حدث في تونس أمر سيادي لا يحق لأحد التدخل فيه (فيديو)

أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني اليوم الإثنين، وقوف بلاده إلى جانب تونس قيادة وشعبا، ومساندتها لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وثقتها في قدرة تونس على تجاوز المرحلة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس سعيد بقصر قرطاج الوزير البحريني، الذي نقل رسالة شفوية إلى الرئيس سعيد من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية نشرته على صفحتها على موقع ”فيسبوك“.

وقال البيان إنّ الرئيس سعيد ”توجّه بجزيل الشكر لمملكة البحرين، قيادة وشعبا، على وقوفها مع تونس وتضامنها معها في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به“، مؤكدًا أن ”ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى وضع حد للعبث بالدولة ومقدراتها، وتحمل المسؤولية لا سيما أنه لم يعد بالإمكان أن تغيير الأوضاع إلى ما كانت عليه“.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البحريني عن ”وقوف بلاده، قيادة وشعبا، إلى جانب تونس ومساندتها قرارات رئيس الجمهورية وثقتها في قدرته على قيادة تونس بحكمة وكفاءة واتخاذ القرارات المناسبة لفائدة الشعب التونسي لتجاوز هذه الفترة الصعبة“.

وأكد الوزير البحريني أنّ المنامة ”تعتبر ما حدث في تونس أمرا سياديا لا يحق لأي جهة التدخل فيه، وتدعو المجموعة الدولية إلى مواصلة دعم تونس والتضامن معها لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والصحية التي تواجهها“.

كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قرر في 25 يوليو/تموز الماضي، تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها بضع مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور.

وقال سعيّد خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية إنه ”اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور“، موضحا أن القرار الأول يتمثل بتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، مبينا أن الدستور يمنع حله.

وأوضح سعيّد أن القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب، وأن القرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، أما القرار الرابع فيتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئاسة السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها.