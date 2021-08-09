السلطات التونسية توقف برلمانيا وتمنع سفر شخصية مقربة من النهضة

أوقفت السلطات الأمنية في تونس، اليوم الإثنين، البرلماني ورئيس حزب الرحمة الإسلامي، سعيد الجزيري، وذلك على خلفية قضية جزائية أثارتها ضده هيئة الاتصال السمعي البصري بتونس (هيئة دستورية مكلفة بتعديل المشهد الإعلامي السمعي والبصري).

وأكد مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، أن المحكمة الابتدائية بمحافظة زغوان التونسية، أمرت اليوم السلطات الأمنية بتوقيف البرلماني سعيد الجزيري، صاحب إذاعة القرآن الكريم غير المرخص لها.

وبحسب المصدر، فإن هيئة الاتصال السمعي البصري اتهمت الجزيري بإتلاف أختامها، خلال عملية معاينة أجراها عدد من أعضائها لمقر الإذاعة.

بدورها، أكدت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الإثنين، إحالة ملف بخصوص شبهات فساد لمؤسسة إعلامية خاصة، لم تكشف عن هويتها على القضاء.

وبحسب بيان لهيئة مكافحة الفساد، فإن المؤسسة الإعلامية استمرت في النشاط دون ترخيص قانوني، رغم حجز بعض معداتها وتجهيزاتها وإغلاق مكاتب بداخلها، ومطالبة هيئة الاتصال السمعي البصري لها في أكثر من مرة بوقفها للبث.

وأكدت هيئة مكافحة الفساد، أن عملية التدقيق التي طالت تلك المؤسسة الإعلامية كشفت عن وجود مبالغ مالية مهمة في أرصدتها من دون التعرف على مصدرها، إضافة إلى وجود عمليات إيداع نقدي متواترة ثم إعادة سحبها في فترة وجيزة.

وبحسب هيئة الاتصال السمعي البصري، فإن القناتين التلفزيونيتين ”نسمة“ و ”الزيتونة“، والمحطة الإذاعية للقرآن الكريم تعمل دون ترخيص وترفض تسوية أوضاعها القانونية.

وتواجه قرارات هيئة الاتصال السمعي البصري صعوبة في التنفيذ، حيث صادرت مطلع العام الجاري معدات إذاعة القرآن الكريم، التي يديرها رئيس حزب الرحمة البرلماني سعيد الجزيري، لكن المحكمة قضت في وقت سابق بإبطال تلك الإجراءات ليعود بث الإذاعة غير الحاصلة على ترخيص من جديد.

ويطالب الإعلاميون والصحفيون والحقوقيون في تونس، بتسريع تشكيل الهيئة الدستورية المتعلقة بالاتصال السمعي البصري، والتي ستحل محل الهيئة الراهنة المؤقتة، وذلك لحسن إدارة الملف الإعلامي في تونس.

وكان رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، قد تعهد بإحالة قانون الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري على البرلمان، على خلفية جدل محتدم كان منطلقه مبادرة قدمها ائتلاف الكرامة، تسعى لتحرير المؤسسات الإعلامية من الرقابة.

من جهة أخرى، أكد الناشط السياسي القريب من حركة النهضة، اسكندر الرقيق، اليوم الإثنين، منعه من السفر عبر مطار تونس قرطاج.

وأفاد الرقيق، في منشور على حسابه عبر فيسبوك أن قرار منعه من السفر لم يتم تعليله بأي موانع قانونية أو قضائية، واصفا القرار بـ“الاعتداء الرهيب على الحريات الشخصية في التنقل والسفر التي جاءت في الدستور، وتضمنتها المواثيق الدولية“ ، حسب تعبيره.

وطالب الناشط السياسي اسكندر الرقيق الرئيس التونسي قيس سعيد، برفع قرار منعه من السفر، مضيفا أن ذلك ”لا يتلاءم مع ما وعد به رئيس الدولة قيس سعيد ،بخصوص المحافظة على الحريات الشخصية لكل أفراد الشعب التونسي، خلال لقائه مؤخرا عددا من مكونات المجتمع المدني“، حسب تدوينته.

وأضاف اسكندر الرقيق أنه غير ملاحق بأي تهمة أو تتبع قضائي، وقد طلب من الوحدات الأمنية التي تؤمن مطار تونس قرطاج مكتوبا يشرح أسباب المنع، لكنهم لم يفعلوا، حسب إفادته.

ويقدّم الناشط السياسي اسكندر الرقيق نفسه، على أنه مستشار دولي في الاقتصاد، ورجل أعمال، سبق له أن نفذ مشاريع في التخطيط الاستراتيجي في دوائر حكومية خليجية، في مجالي الصحة والتعليم، حسب سيرته الذاتية المنشورة.

ويعد الرقيق من بين الشخصيات القريبة من حركة النهضة، التي برزت في السنوات الأخيرة في موضوع الدفاع عنها وعن خياراتها السياسية، حيث صرح سابقا أن حركة النهضة هي أكثر الأحزاب التي تعبر عن أفكاره وتصوراته.

كما عُرف الرقيق بمهاجمة الرئيس التونسي قيس سعيد، و اعتبر في تصريح إذاعي أنه ”بلاء“ على تونس، وذلك على خلفية رفضه القبول بإجراء حوار سياسي على الطريقة السائدة في البلاد، والتي تدفع إليها حركة النهضة.