في ذكرى تأسيسه.. حفتر يجري تغييرات بالجيش الليبي ويعين "الثني" في منصب سياسي

أجرى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، سلسلة من التغييرات في المراكز القيادية العسكرية، شملت إقالة رئيس أركان القوات الجوية، الفريق صقر الجروشي، من منصبه، وتعيينه مديرا لإدارة التفتيش العسكري.

وعيّن حفتر اللواء طيار محمد المنفور، مع ترقيته إلى رتبة فريق، رئيسا لأركان القوات الجوية خلفا للجروشي.

جاء ذلك، ضمن سلسلة تغييرات في المناصب القيادية العسكرية، أجراها حفتر اليوم، بالتزامن مع الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي.

وتضمنت القرارات تكليف رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، بإدارة سياسية تابعة للجيش، مع تسميته برتبة فريق.

كما كلف حفتر اللواء هاشم بورقعة الكزة، آمرا لمنطقة طبرق العسكرية.

ونصت القرارات على إعادة تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى، مع بقاء اللواء أحمد سالم آمرا لها.

وكلف الفريق مفتاح شقلوف، الذي شغل سابقا منصب رئيس غرفة العمليات الرئيسية، برئاسة أركان الحدود، كما كلف اللواء صالح اعبوده بإدارة التدريب في القوات المسلحة الليبية.

وشملت التغييرات التي أجراها المشير حفتر، تكليف العميد عبدالله اعمر الزايدي، آمرا لغرفه عمليات الجفرة، وتكليف الفريق امراجع العمامي برئاسة القوات البرية بدلا من اللواء نور الدين الهمالي.

كما كلف اللواء رمضان عطا الله البرعصي، آمرا لمنطقة البيضاء العسكرية.

وصدرت هذه القرارات بعد مرور يومين على صدور تعميم من المجلس الرئاسي الليبي إلى جميع الوحدات العسكرية، بالتقيد بتعليماته كقائد أعلى للقوات المسلحة، فيما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية.

وأمس الأحد، اعتبر الجيش الوطني الليبي، أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها السلطات في مدينة مصراتة بحق المشير خليفة حفتر وأربعة من مساعديه، من بينهم أحد أبنائه ومدير مكتبه، ”لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به“.

ووصف اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، في تصريح المذكرة، بأنها ”أسلوب استفزازي خبيث الغاية“، معتبرا أن ”الغرض منها إفساد المسار العسكري الذي تقوده لجنة (5+5) وما حققته من إنجازات كبيرة، وكذلك خوفهم الكبير من الانتخابات القادمة بعد سقوط تنظيم الإخوان وميليشياتهم في انتخابات البلديات السابقة“.

وأضاف المسماري: ”الآن يحاولون صنع موانع خبيثة أمام المشير خليفة حفتر، الذي دمر مشروعهم الخبيث القاضي بسيطرتهم على ليبيا ومقدراتها لصالح مخططاتهم الإرهابية برعاية دول تشن عدوانا صريحا على الجيش الوطني الليبي وعلى التيار الوطني بصفة عامة“، على حد تعبيره.