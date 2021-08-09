مسؤول تونسي: القضاء يحقق بملف شبكات التسفير إلى "بؤر التوتر"

فرصة مناسبة
حيال ذلك، يرى المحلل السياسي رياض حيدوري، أن رئيس الدولة قيس سعيد أمام فرصة مناسبة لفتح ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، واستكمال التحقيقات الضرورية بشأنه، خاصة في ظل ضعف نفوذ حركة النهضة.
واعتبر حيدوري في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها عام 2016 لكشف شبكات تسفير التونسيين، تم إفشال أعمالها من قبل حركة النهضة، التي عطلت تقدم التحقيقات، وساهمت في عدم تمكينها من الأدوات الضرورية للعمل.
وبحسب حيدوري، فإن العمل على محاضر التحقيق الأمنية و التحقيقات القضائية، بخصوص عدد من المقاتلين الذين عادوا إلى تونس، من شأنه أن يقدم صورة واضحة عن المسؤولين عن تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر.
شبكات التسفير
ومن جهته، قال المحلل السياسي الصغير القيزاني لـ“إرم نيوز“، إن فتح ملف شبكات التسفير إلى بؤر القتال سيتم عاجلا أم آجلا.
وأضاف القيزاني، أن الحسم بشكل قاطع في هذا الملف سيكون بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا إلى نسقها الطبيعي.
واعتبر القيزاني، أن حركة النهضة وحلفاءها عارضوا بشدة عودة العلاقات مع سوريا، وعملوا على السيطرة على وزارتي الداخلية والعدل لمنع فتح هذا الملف بجدية، موضحا أن خسارة الحركة لمواقعها سيعجل بكشف تورطها.
ورجح، أن يكون الرئيس التونسي قيس سعيد قد توصل بملفات تدين حركة النهضة في هذا الملف، خلال الزيارتين التي أجراهما في نيسان أبريل الماضي، إلى كل من ليبيا ومصر.
من جانبه، قال الناشط السياسي عبد المجيد السعيدي لـ“إرم نيوز“، إن الرئيس التونسي يستعد لبدء محاسبة كل الأطراف التي أضرت بمصالح التونسيين بسند شعبي غير مسبوق، ما يجعله مدفوعا إلى فتح كل الملفات بما فيها التسفير إلى بؤر القتال.
وأضاف السعيدي، أنه من المستوجب فتح كل الملفات التي تلاحق حركة النهضة، سواء الاغتيالات السياسية أو امتلاك جهاز سري أو تسفيير التونسيين إلى بؤر القتال.