البرلماني التونسي فيصل التبيني يدخل في إضراب عن الطعام في السجن ‎

دخل البرلماني التونسي فيصل التبيني، في إضراب عن الطعام، وذلك بعد توقيفه وإيداعه السجن أخيرا.

وكشف رئيس هيئة مكافحة التعذيب (هيئة مستقلة) فتحي الجرّاي، أن البرلماني فيصل التبيني دخل في إضراب عن الطعام، لتسريع محاكمته وإعادة عرضه على التحقيق، بعد إيداعه السجن في الأيام الأخيرة.

وأضاف الجرّاي أن وفدا من الهيئة زار البرلماني الأربعاء الماضي، بعد توصلها لمعلومات بشأن دخوله في إضراب عن الطعام.

وكانت المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة ( غرب شمال البلاد) أصدرت الاثنين الماضي، مذكرة إيداع بالسجن ضد البرلماني فيصل التبيني على خلفية قضية جزائية رفعها ضده أحد القضاة، اشتكى فيها من سبّه من قبل البرلماني.

وتم في اليوم ذاته، توقيف البرلماني فيصل التبيني، وذلك بعد قرار رئيس الدولة قيس سعيّد الذي اتخذه يوم الأحد الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، وصدر بعد 4 أيام في الجريدة الرسمية، والمتعلق بسحب الحصانة من أعضاء المجلس النيابي.

وأعلن التبيني فور توقيفه، عبر تدوينة على حسابه في موقع ”فيسبوك“، أنه يؤيد كل القرارات التي من شأنها إصلاح الوضع السياسي في البلاد.

وإلى جانب فيصل التبيني تم توقيف البرلماني ياسين العياري وإيداعه السجن بتهمة الإساءة إلى المؤسسة العسكرية، كما جرى توقيف البرلماني المنتمي إلى حزب قلب تونس الجديدي السبوعي بتهمة الإساءة إلى رئيس محافظة زغوان، فيما تم وقف التفتيش عن 4 نوّاب من ائتلاف الكرامة، للسماح للقضاء المدني باستكمال التحقيقات بخصوص ما يعرف إعلاميا بـ“حادثة المطار“.

ويعد فيصل التبيني الذي يرأس حزب صوت الفلاحين، من بين أكثر النواب إثارة للجدل، وذلك بسبب مواقفه المعارضة من الحكومات المتعاقبة.

كما برز التبيني في الفترة الأخيرة في صف المعارضين لبقاء راشد الغنوشي على رأس البرلمان، معتبرا أنه أساء إدارته ويتعين عليه الاستقالة منه حفظا لماء الوجه.

ودخل التبيني البرلمان للمرّة الأولى سنة 2014 ليكون نائبا مستقلا، وأعيد انتخابه في عام 2019، إذ انتمى إلى الكتلة الديمقراطية التي تضم نوّاب حركة الشعب والتيار الديمقراطي قبل الاستقالة منها في وقت سابق.