أول تعليق من الرئيس الجزائري على مبادرة العاهل المغربي للتصالح

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأحد، إنه ليس هناك أي استجابة من المغرب بشأن المشكلة التي نعيشها بالظرف الراهن، حيث سبق أن أدلى دبلوماسي مغربي بتصريحات خطيرة بشأن الجزائر، وسحبنا سفيرنا من الرباط بسببها، ولم نتلق من الرباط أي استجابة حيال ذلك.

ويأتي ذلك في معرض رد تبون على سؤال وجهه له صحفي جزائري خلال مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية، بشأن رده على خطاب ملك المغرب محمد السادس بشأن مد يده للتصالح مع الجزائر وفتح الحدود بين البلدين دون شروط مسبقة.

و يشير الرئيس الجزائري برده ذلك إلى المذكرة التي وزعها السفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال، في وقت سابق على أعضاء حركة عدم الانحياز، بعد إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، دعم حق تقرير مصير سكان إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ عام 1975.

وجاء في المذكرة المغربية أن ”الوزير الجزائري الذي يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير، ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في أفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي“، بحسب المذكرة، و هو ما أثار غضب الجزائر التي وصفته بـ“الانحراف الدبلوماسي الخطير“.

وبشأن ملف الصحراء الغربية، قال تبون إن قضية الصحراء الغربية هي بين يدي الأمم المتحدة، وهناك لجنة لتصفية الاستعمار، مشيرا إلى موقف الجزائر الذي ينادي للحل بين طرفي الصراع الصحراوي وبرضا جميع الأطراف.

وعن ملف سد النهضة، كشف تبون أن هناك ”تجاوبا كبيرا جدا تجاه المبادرة الجزائرية حول سد النهضة“.

و قال إن وزير خارجية بلاده وجد تجاوبا كبيرا من الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر بشأن المبادرة الجزائرية حول أزمة سد النهضة، مضيفا ”أنا متأكد من أننا سننجح في وساطتنا بشأن سد النهضة“.

و في رده على سؤال حول الموقف الرسمي الجزائري من الأزمة السياسية في تونس، اعتبر الرئيس الجزائري،أن تونس قادرة على حل أزماتها لوحدها، مشددا على أن بلاده لن تقبل بأي ضغوط تمارس من قبل جهات خارجية على السلطات التونسية.

و قال تبون، إن بلاده ”لا تتدخل في الشؤون الداخلية لتونس، لكن يد المساعدة ممدودة“، مضيفا أن ”الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغني أمورا لا يمكنني البوح بها، لكننا لا نتدخل في شؤون تونس الداخلية“.

وبشان الملف الليبي، أكد الرئيس الجزائري أن ”الحكومة الليبية تعلم أن الجزائر سند لها“ وأن الجزائر ”لا أطماع لها في ليبيا“.

وأشار إلى أن هناك قوات عسكرية أجنبية مازالت موجودة في ليبيا، منوها إلى أن الجزائر ستتواصل مع وزراء خارجية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا لإيجاد حل قريب في ليبيا.

و فيما يتعلق بالشأن الداخلي، حذر تبون من المساس بالجيش الوطني الجزائري.

و اضاف أن الجيش الوطني الشعبي هو ”العمود الفقري للدولة الجزائرية“ وهو أمر ”ليس وليد اليوم، بل راجع للتاريخ الثوري للبلاد حيث يعتبر سليل جيش التحرير“، فضلا عن كونه ”الضامن الدستوري“ لوحدة و سيادة البلاد، حسب قوله.

وأضاف ”جيشنا ليس جيش أسر مثلما هو عليه الحال في بعض الدول، لأنه يمثل كل جهات الوطن وكافة فئات الشعب“، فضلا عن كونه جيشا يتلقى تكوينا عاليا، ”تأقلم مع الوضع و يقوم بالتضحيات“ لحماية الوطن.