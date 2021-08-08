"حراك 25 يوليو".. حركة سياسية جديدة تثير جدلا واسعا في تونس

أثار بروز حركة تطلق على نفسها ”حراك 25 يوليو- المجلس الأعلى للشباب“ في المشهد السياسي التونسي ،جدلا واسعا لدى نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، ومخاوف من ”اختطاف“ المسار الجديد الذي كان منطلقه الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي.

و عقدت مجموعة تنتسب إلى ”حراك 25 يوليو“ (حركة مدنية) مؤتمرا صحفيا يوم السبت، قدّمت نفسها فيه على أنها من أنصار رئيس الدولة، ودعت إلى حل البرلمان ، و تنظيم استفتاء شعبي، و انتخابات مبكرة، مطالبة رئيس الدولة بخارطة طريق و بالإسراع في تشكيل الحكومة.

وبرزت مجموعة ”حراك 25 يوليو“ على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أياما قبل الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 25 يوليو/ تموز الماضي، و ركّزت الاهتمام على الدعوة إلى التظاهر و إسقاط المنظومة السياسية في ذلك اليوم، و أعلنت تشكيل ما أسمته مجلس أعلى للشباب لقيادة التحركات المقبلة.

وتفاعلا مع ذلك، اتهم عدد من النشطاء، مجموعة ”حراك 25 يوليو“ بالانتهازية و محاولة الركوب على الأحداث، وفي السياق كتب شقيق رئيس الدولة نوفل سعيّد على صفحته الرسمية في موقع ”فيسبوك“، ”انطلق قطار 25 جويلية و أُغْلِقت ابوابه…ولا عزاء للانتهازيين…“.

وأضاف الناشط وحيد اللجمي الحلواني، في السياق ذاته، في تدوينة على حسابه بموقع ”فيسبوك“، “ طيف من الانتهازيين تراهم يجلسون في مكان مرتفع ويراقبون من بعيد ثم ينزلون مهرولين ليلتحقوا بالفريق المنتصر وبالصفوف الأولى.. فاحذروهم بل وتصدوا لهم …“.

وتساءل الناشط الحقوقي و الإعلامي معز الحاج منصور عن هويّة مجموعة ”حراك 25 يوليو“، و كتب في تدوينة على حسابه في موقع ”فيسبوك“،“ حراك 25 يوليو يجتمع في نزل: من وفر الاموال…؟ وفيهم لفيف من خريجي اكاديمية حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، قفزوا بحثا عن نصيب من غنيمة.“

و شبّه الناشط صالح الخضراوي بين المجلس الأعلى للشباب لحراك 25 يوليو بروابط حماية الثورة التي تم تشكيلها بعد ثورة يناير من عام 2011، والتي حادت بالثورة عن أهدافها الرئيسية، وكتب على حسابه في موقع ”فيسبوك“، ”كيف تشكّل هذا المجلس ؟ نخشى أن تكون روابط حماية الثورة في ثوب جديد“.

و كتب في السياق نفسه الناشط حسين بن عبودة، في تدوينة على حسابه في موقع “فيسبوك“، ”هناك شعب انتفض، ورئيس الدولة تفاعل مع مطالبه، وشرعت الأجهزة القضائية في فتح الملفات بينما يراقب المجتمع المدني العملية، لا نريد دولة موازية و هياكل موازية ، لا مجلس أعلى و لا مجلس أسفل“.

و أعاد المحلل السياسي باسل ترجمان نشر مقتطفات من مقالات صحفية سابقة تثبت قرب مكونات من ”حراك 25 يوليو“ من أحزاب سياسية، ليؤكد أنها حركة غير عفوية هدفها الركوب على الأحداث.

وكتب الناشط العربي بوطبّة، في منشور مطّول على حسابه في موقع ”فيسبوك“، ”أنا اعرف يقينا من ساهم في حراك 25 يوليو ومن دعا له منذ قبل اسبوعين من موعده وأعرف أن كل ما شعارات،،، ولا أحد من بينهم ائتمر بأمر الأحزاب أو الرئيس أو الحركات وإن كان البعض منهم معروف انتماءه الحزبي وولاءه العقائدي.“

وتابع بوطبّة في المنشور ذاته “ الشباب الذي انتفض كان يعرف المتسبب في محنة البلاد ومأساتها فتوجه رأسا لمقرات الحزب الحاكم قصد تمرير رسالته .. لم يكن في حاجة لندوات ولا لمجالس كان حاسما وسريعا وتلقائيا،أما ما تم في قاعة نزل خمسة نجوم فهو تحرك مدفوع الأجر مكشوف الغاية هاجسه تصدر المشهد الإعلامي ومسك زمام الأمور. وهكذا تم اختراق حراك الشعب اللبناني“.

في المقابل نشر الناشط ثامر بديدة الذي يتزعم هذا الحراك مقطع فيديو، استهجن فيه الانتقادات التي طالت الحراك، مضيفا أنّه جزء من التونسيين الذين أسقطوا المنظومة السياسية و من غير المعقول إقصاؤهم، حسب تعبيره.