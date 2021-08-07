تونس.. سماع دوي انفجارات بجبل سمامة بعد اندلاع حريق غابات

أكّد المدير الجهوي للحماية المدنية بمحافظة القصرين، يوسف العافي، سماع دوي انفجارات في جبل سمّامة في المحافظة، وذلك بعد اندلاع حرائق فيه منذ الجمعة.

وأضاف العافي في تصريحات صحفية، أن السكان في سفح الجبل، سمعوا ما لا يقل عن دوي 5 انفجارات لألغام، في جبل سمّامة المصنّف بأنه منطقة خطيرة جدّا، بسبب تمركز عناصر متشدّدة فيه.

و بحسب تقارير محليّة، فإن الحريق الذي اندلع في الجبل المصنف منطقة عسكرية مغلقة، أتى على مساحات شاسعة تفوق 5 الاف هكتارا من الصنوبر الحلبي، و الإكليل و الحلفاء، وهي أهم النباتات التي تمثّل الغطاء الغابي لجبل سمّامة.

كما سبّب الحريق حدوث إصابات وسط سكان الجبل أغلبها ناجمة عن الدخان الكثيف.

و توّلت الحماية المدنية منذ صباح السبت إجلاء العديد من العائلات القاطنة بمنازل متاخمة للجبل، نحو مدينة طربخانة التابعة لمحافظة القصرين، وذلك بعد توسّع نطاق الحرائق، بفعل زيادة سرعة الرياح.

و كان قد اندلع حريق في جبل سمّامة في محافظة القصرين، في نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، لم يتم التعرّف على أسبابه، لكن الوحدات العسكرية تمكنت من إخماده بمشاركة وحدات الحماية المدينة في ظرف وجيز.

ويعد جبل سمّامة من بين المناطق العسكرية المغلقة، التي يشتبه في أن العديد من العناصر المتشدّدة زرعوا فيها الألغام بهدف التحصّن بالجبل، حيث لقي شاب حتفه في يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن انفجر به لغم تقليدي أثناء جمعه بعض الأعشاب في سفح الجبل.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الأمنية ، أن الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن بمحافظة القصرين ، قد نجحت في اعتقال أحد العناصر الإرهابية، وهو شاب بالغ من العمر 24 سنة ، وذلك بعد عملية مداهمة لمنزله في سفح جبل سمامة، فيما أذنت النيابة العامّة بتوقيفه واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

ويعد جبل سمّامة سابع أعلى مرتفع في تونس، اذ يبلغ ارتفاع قمّته 1314 مترا، ويقع في الوسط الغربي لتونس، ويضم كساء غابيا فريدا من الأشجار المتنوعة، و أهمها الصنوبر الحلبي، وتم تصنيفه منطقة عسكرية مغلقة في عام 2013 بعد تصاعد الأنشطة الإرهابية فيه.