رغم موجة الانسحابات.. توافق عراقي على إجراء الانتخابات في موعدها

توافقت القوى السياسية العراقية، اليوم السبت، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، رغم توالي الانسحابات منها.

ومن المقرر أن يُجري العراق انتخابات نيابية في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسط تحديات أمنية وسياسية، واقتصادية، فرضتها الأوضاع الحالية في البلاد.

وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إنه ”عُقد في القصر الحكومي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماع القوى الوطنية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في العراق، حيث عرضت المفوضية شرحاً مفصلاً عن استعداداتها الفنية وقدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في العاشر من تشرين الأول المقبل“.

وأكد الكاظمي أن ”الحكومة متمسكة بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات، وقادرة على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية“.

وبحسب البيان، ”فقد أجمعت القوى السياسية الوطنية على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، وتمسكها بهذا الموعد“.

وجدّد رئيس الوزراء العراقي والقوى السياسية ”الدعوة للكتل السياسية المقاطعة للانتخابات للعدول عن قرارها، حيث اقترح الكاظمي تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة، وإقناعها بالعدول عن قرارها؛ من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة“.

وانسحب حتى الآن نحو خمسة أحزاب كبيرة، و15 حزبا وتجمعا انتخابيا صغيراً، ما يطرح تساؤلات عن إجراء الاقتراع المبكر في موعده المحدد، أم أن تلك التطورات ستعصف به، وتؤجله إلى موعد آخر.

وأعلن الحزب الشيوعي العراقي، الشهر الماضي، الانسحاب ومقاطعة الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة.

وجاء إعلان الحزب الشيوعي بعد أيام من إعلان زعيم التيار الصدري، رجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر، مقاطعة الانتخابات البرلمانية العراقية.

كما قاطع عدد من الأحزاب الجديدة والحركات السياسية، المنبثقة عن الاحتجاجات الشعبية، تلك الانتخابات.

ويُخشى أن يقود إعلان انسحاب تلك القوى إلى ترك الساحة الانتخابية في العراق فارغة أمام القوى والتيارات الدينية والطائفية، على حساب القوى المدنية والعلمانية، التي يبدو أن الانسحاب بات خيارها الوحيد، وسط هيمنة سلاح الميليشيات المدعوم من جهات إقليمية.