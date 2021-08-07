المغرب يرفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإسبانية بسبب "بيغاسوس"

قرر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإسبانية، ردا على اتهامه باستخدام برنامج ”بيغاسوس“ الإسرائيلي للتجسس.

وذكر مكتب المحاماة المعيّن من الرباط لمتابعة القضية، اليوم السبت، في بيان، أن الدعوى تأتي على ”خلفية النشر والبث المتكرر على الأراضي الإسبانية لافتراءات كاذبة، مغرضة ومضللة ضد المملكة“.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب المحاماة إيرنيستو دياث-باستين إي أبوغادوس، أن ”المملكة المغربية لم يسبق لها الحصول على البرنامج المسمى (بيغاسوس) أو استعماله، والمعلومات الأخيرة المنشورة حول هذا الموضوع كاذبة ومغرضة“.

وقال البيان، الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية): إن ”أولئك الذين يدعون عكس ذلك، سيتعين عليهم الرد أمام المحكمة“.

وتأتي هذه الإجراءات في إسبانيا بعد القضية المتعلقة بالتشهير التي سبق مباشرتها من قبل المغرب في فرنسا ضد منظمة ”العفو الدولية“، ”فوربيدن ستوريز“، ”لوموند“، ”ميديابارت“ و“راديو فرانس“، وفي ألمانيا ضد شركة نشر الصحف ”زود دويتشه تسايتونغ“.

وتؤكد المملكة المغربية على ضرورة ”عدم ترك الأكاذيب والأخبار الكاذبة التي تم نشرها في الأيام الأخيرة دون عقاب“.

وكان المغرب أطلق في 22 يوليو/ تموز الماضي أول إجراء يتعلق بالتشهير ضد منظمة ”العفو الدولية“، و“فوربيدن ستوريز“، المؤسستين اللتين تقفان وراء الاتهامات الموجهة للمغرب باختراق هواتف العديد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية من خلال برنامج ”بيغاسوس“.

ورفعت المملكة دعاوى مباشرة جديدة تتعلق بالتشهير بالمحاكم الفرنسية ضد صحيفة ”لوموند“ اليومية، ومديرها جيروم فينوغليو، والموقع الإخباري ”ميديابارت“ ورئيسه إدوي بلينيل، و“راديو فرانس“.

وفي الثاني من أغسطس/ آب الجاري، قدم المغرب، ممثلا بسفيرته في برلين زهور العلوي، طلبا للتدخل القضائي في حق شركة نشر الصحف ”زود دويتشه تسايتونغ“ على خلفية ”مزاعم كاذبة في إطار تقرير حول الاستخدام المزعوم لبرامج التجسس بيغاسوس من قبل المملكة المغربية“.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أكد مؤخرا، في حوار خص به مجلة ”جون أفريك“، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل، أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء.

وأضاف بوريطة أن المغرب اختار وضع ثقته في العدالة، داخليا وعلى المستوى الدولي، وذلك ارتباطا بالحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات.