الجزائر.. مقتل عسكريين في انفجار لغم غرب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخر بجراح في انفجار لغم تقليدي الصنع غرب العاصمة الجزائر.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أنّ حادثة انفجار اللغم جرت خلال عملية بحث وتمشيط بمحافظة عين الدفلى التي تبعد 150 كيلومترا غرب العاصمة، أمس الجمعة.

وأضاف البيان، أن ”الجيش الوطني الشعبي يؤكد من خلال جهوده المتواصلة في مكافحة الإرهاب، عزمه وإصراره على مطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني“.

ويأتي مقتل الجنديين الجزائريين بعد ثلاثة أيام من كشف وزارة الدفاع الجزائرية عن الحصيلة العملياتية للجيش الجزائري، خلال الفترة الممتدة من 28 يوليو / تموز إلى 3 أغسطس / آب الجاري.

وأكدت الوزارة في بيان لها القبض على عنصر متطرف كان قد التحق سنة 2017 بالجماعات المتطرفة الناشطة بمنطقة الساحل، كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف فضلا عن كشف ثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة.

وأكد بيان الوزارة أنّ وحدات مشتركة من الجيش والأمن تمكنت من توقيف مئات الأشخاص ممن تعلقت بهم تهم الاتجار بالمخدرات أو يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات متشددة، مع حجز أسلحة كلاشينكوف ومسدسات وكشف مخازن أسلحة.

وكان قائد أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة أكد خلال إشرافه على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد يحيى علي والحاج قائدا للدرك الوطني، خلفا للواء نور الدين قواسمية، الثلاثاء الماضي، أن ”المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر، والتي لطالما حذر منها في العديد من المناسبات، ليست من نسج الخيال، كما يدعي بعض المشككين، بل هي حقيقة واقعة أصبحت ظاهرة للعيان، وأن الجيش سيتصدى لها مسنودا في ذلك بالشعب الجزائري“.

وكانت آخر عملية كبيرة للجيش الجزائري استهدفت متطرفين جرت، مطلع يناير / كانون الثاني الماضي، وشهدت مقتل أربعة عناصر متطرفة ومصادرة مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقية رشاشة وبندقيتين مضختين خلال اشتباك مع مجموعة متشددة بمنطقة مسلمون بمحافظة تيبازة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية آنذاك، أنه ”في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدية مسلمون، دائرة قوراية في محافظة تيبازة بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القضاء على أربعة إرهابيين“.