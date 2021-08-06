اندلاع اشتباكات مسلحة في مدينة العجيلات الليبية

اندلعت يوم الجمعة اشتباكات مسلحة في مدينة العجيلات ”80 كم“ غرب العاصمة الليبية طرابلس بين مليشيات متناحرة.

وقالت مصادر محلية لـ “ إرم نيوز“ إن الاشتباكات اندلعت بين مسلحي عائلتي ”الفهارة“ و“الربعي“ من جهة وأبناء ”بالنصر“ في منطقة الجديدة في مدينة العجيلات، بالأسلحة المتوسطة والثقيلة ما أجبر العديد من العائلات على الفرار من المدينة بعد سقوط قذائف في المناطق السكنية، مما أثار الفزع بين المدنيين.

وأشارت المصادر إلى أن أحد الطرفين مدعوم من قائد مليشيا الإسناد في الزاوية، المطلوب دولياً، محمد بحرون الشهير بالفأر، وفيما يحظى الآخر بدعم قائد مليشيا من العجيلات يدعى محمد مصطفي الزيتوني الشهير بالشلفوح، وسبق أن اشتبكا مباشرة قبل نحو شهر من الآن.

بدوره اعتبر رئيس مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة تجدد الاشتباكات المسلحة بمدينة العجيلات دليلا آخر على فشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار .

وأكد حمزة في تصريح لـ “ إرم نيوز“ أن هناك قصوراً في ملاحقة الجناة والمسؤولين عن الاشتباكات المسلحة السابقة ونزع سلاحها، معتبراً أن الحلول الوقتية والتلفيقيه الهشة لن تنفع ولن توصل إلى نتيجة.

وهاجمت مليشيا ”الفار“، المقرب من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مدينة العجيلات في حزيران /يونيو الماضي واشتبكت مع مليشيا ”الشلفوح“ مما أدى إلى حدوث خسائر بشرية وفي الممتلكات.

وأصدر المجلس الرئاسي تعليماته في وقت سابق إلى وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة بالمنطقة الغربية باتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف هذه الاشتباكات التي تتجدد في المدينة من حين لآخر.

وطالب النائب العام الليبي الصديق الصور بضرورة إدخال قوة شرطية إلى المدينة بسرعة بعد ارتفاع معدل الأفعال الإجرامية فيها ومن أبرزها القتل والحرابة والخطف والإخفاء القسري والتعذيب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتهريب المحروقات.

ووقعت قبل أيام اشتباكات بين مليشيات في العاصمة طرابلس بين جهاز الأمن العام التابع لمدير المخابرات السابق عماد الطرابلسي، وجهاز دعم الاستقرار الذي يقوده الميليشاوي عبد الغني الككلي الملقب بـ“غنيوة“.

وسبقتها بأيام اشتباكات في منطقة الماية غرب العاصمة طرابلس بين محمد بحرون ”الفر“ وكتيبة 55 التابعة لمعمر الضاوي، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.