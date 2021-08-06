القضاء التونسي يقرر منع مسؤولين بارزين من السفر

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتونس الجمعة قرارات بمنع السفر عن مسؤولين بارزين بقطاعات الطاقة والنقل البحري والتجارة.

وأكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسمها محسن الدالي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر قرارا بمنع السفر عن رئيس ديوان سابق لوزارة الصناعة الطاقة والذي يشغل حاليا منصب المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ.

وقال الدالي في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية إنّ ”قرار منع السفر جاء على خلفية قضية تحقيقية تعلقت بشبهة فساد مالي في قطاع الطاقة“.

وأعلن المصدر ذاته أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، أصدر أيضا قرارا بمنع السفر عن إطار رفيع المستوى بديوان الموانئ البحرية والتجارية، من أجل قضية تتعلق بسوء تصرف مالي واداري بمقتضى الفصلين 96 و 99 من المجلة الجزائية. ويشغل هذا المسؤول البارز منصب مدير لإحدى المصالح الحيوية والهامة بميناء حلق الوادي التجاري، شمال العاصمة تونس.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن القرارات التي يتخذها القضاء التونسي هذه الأيام بشأن مسؤولين حاليين أو سابقين بشبهة تورطهم في قضايا فساد أو سوء إدارة وتسيير.

وإلى جانب منع عدد من المديرين والوزراء السابقين أصدر القضاء التونسي قرارات بوضع شخصيات سياسية وأمنية وقضائية تحت الإقامة الجبرية، من بينهم المدير العام السابق لجهاز المخابرات لزهر لونغو والقاضيين البشير العكرمي والطيب راشد.

وتمثّل هذه الإجراءات خطوات للتحقيق مع هؤلاء المسؤولين كل في مجال تخصصه، وضمن القرارات الاستثنائية التي يتم اتخاذها منذ 25 يوليو / تموز الماضي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن مساء يوم 25 يوليو / تموز الماضي، الموافق لعيد الجمهورية، عن تفعيل الفصل 80 من الدستور وأقر جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.

وأثارت تلك القرارات تحفظات واعتراضا من حركة ”النهضة“ الإسلامية التي تطالب بإعادة عمل البرلمان في أقرب الآجال وبتشكيل حكومة جديدة وإطلاق حوار وطني.