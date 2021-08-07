الجزائر تنفي الاعتراض على "القرارات الاستثنائية" للرئيس التونسي

نفت وزارة الخارجية الجزائرية ما وصفتها بـ“الأخبار الخاطئة“ التي تناقلتها بعض الوسائل الأجنبية، بخصوص رفض الجزائر القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد، مشددة على أنّ ما يجري في تونس شأن داخلي ولا يحق لأي كان التدخل فيه.

ونقلت صحيفة ”الشروق“ الجزائرية عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية الجزائرية، تأكيده أن ”الجزائر تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.“

وقال المصدر إن ”وزارة الخارجية الجزائرية تنفي نفيا قاطعًا كل التأويلات التي نقلتها الجمعة وسائل إعلام أجنبية“.

وكانت بعض وسائل الإعلام الأجنبية ذكرت في وقت سابق الجمعة أن الجزائر ترفض قرارات الرئيس التونسي.

ونفى المصدر المسؤل في الخارجية الجزائرية هذا الخبر، مؤكدا أنه لا يمثل “لا من قريب ولا من بعيد موقف الجزائر“، وأن الجزائر ”تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول“ واصفا الخبر الذي تناقلته وسائل إعلام أجنبية بـ” بالمناورة الفاضحة”، من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي تحاول التشويش على العلاقات الجزائرية مع دول الجوار والدول العربية“ مجددا القول إنّ “هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة“.

ومنذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية وتعليق عمل البرلمان وإعفاء حكومة هشام المشيشي في 25 يوليو / تموز الماضي استقبل سعيد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في مناسبتين، وقد نقل إليه رسالة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون أكد له فيها ”التزامه بتعزيز أواصر الأخوة والتضامن والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين“.

وذكر بيان للرئاسة التونسية يوم 27 يوليو / تموز الماضي أن ”رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل، بقصر قرطاج رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، الذي أدى زيارة إلى تونس مبعوثا خاصا، محملا برسالة شفوية موجهة إلى رئيس الدولة من الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية“.

وفي المقابل هاجم إخوان الجزائر بشدة قرارات الرئيس التونسي ووصفوها بأنها ”انقلاب على الدستور وعلى الديمقراطية“ وفق تعبيرهم، ودعوا حلفاءهم في حركة النهضة إلى التصدي لهذه القرارات ما اعتُبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي.