بعد وضع أنور معروف تحت الإقامة الجبرية.. "النهضة" تقاضي وزير الداخلية

أعلنت حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس مساء الجمعة أنها تقدمت بدعوى قضائية لدى النيابة العامة على خلفية وضع الوزير السابق المنتسب إليها أنور معروف قيد الإقامة الجبرية.

وقالت الحركة في بيان لها إنها تقدمت بالدعوى ضد المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، ”من أجل احتجاز شخص دون موجب قانوني“ موضحة أنه ”سيتم رفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية بداية الأسبوع القادم“، بهذا الشأن.

كما عبّرت الحركة عن احتجاجها بشدة على قرار وضع القيادي في الحركة والوزير السابق أنور معروف قيد الإقامة الجبرية، وأكّدت أنها ستطعن في شرعيته لدى المحكمة الإدارية.

وعبّرت حركة النهضة في بيان لها عن رفضها للإجراء الذي وصفته بغير القانوني، بالنظر إلى أنّه ”لم يرافقه مدّ المعني به نسخة مكتوبة من قرار صادر عن وزير الداخلية، كما ينص على ذلك القانون“ وفق البيان.

وأضافت أنها تتضامن مع القيادي المنتمي اليها أنور معروف، ومع من اعتبرتهم ضحايا هذا الاجراء معبّرة عن رفضها ما وصفته بـ“القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير“.

وقالت إنها طلبت من مكتبها القانوني أن يطعن في شرعية القرار أمام المحكمة الإدارية ”باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الاجراءات القانونية“، وفق بيان الحركة مجددة مطالبتها رئيس الدولة قيس سعيّد برفع الإجراءات التي اعتبرتها تنتهك القانون والمواثيق الدولية، ودعت القوى الديمقراطية والحقوقية إلى توحيد الجهود من أجل وضع حد لما وصفته بـ“الحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين.“ حسب نص البيان.

وكان المكلف بتسيير وزارة الداخلية في تونس، رضا الغرسلاوي أصدر الخميس، قرارا بوضع وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي الأسبق والقيادي البارز بحركة النهضة أنور معروف قيد الإقامة الجبرية.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ إن ”قرار وضع أنور معروف قيد الإقامة الجبرية، يأتي على خلفية قضية تعود أحداثها إلى مارس/ آذار 2020، وتتعلق بحادث سير، تسببت فيه ابنته عندما كانت تقود سيارة تعود ملكيتها للدولة، دون صفة قانونية، وألحقت بها أضرارا فادحة“.

وكان الرئيس التونسي في ذلك الوقت قد علق على الحادثة، كاشفا عن اختفاء ملف القضية من أروقة المحكمة الابتدائية، وسط اتهامات لحركة النهضة بالتستر على الملف.