الرئيس التونسي يعين منير عبد النبي مديرا للقضاء العسكري

عين الرئيس التونسي قيس سعيد القاضي العسكري منير عبد النبي، مدير لجهاز القضاء العسكري.

و صدر في العدد الأخير بالجريدة الرسمية للدولة، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف العميد القاضي منير عبد النبي بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

ويخلف منير عبد النبي في هذا المنصب القاضي العسكري توفيق العيوني، الذي أنهى رئيس الدولة قيس سعيّد تكليفه بمقتضى أمر رئاسي صادر في 27 يوليو/ تموز الماضي.

و القاضي منير عبد النبي، هو الذي أصدر بطاقات جلب ضد البرلمانيين راشد الخياري وماهر زيد و محمد العفاس وسيف الدين مخلوف ونور الدين العلوي، قبل أن يصدر مذكرة كف تفتيش ضد 4 من النواب، نظرا لملاحقتهم في القضاء المدني.

ويجري الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ اتخاذه الإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو/ حزيران عددا من التعيينات والإقالات على رأس عدد من المؤسسات في البلاد.

وكان الرئيس التونسي قد أقال وزير الداخلية بالإنابة هشام المشيشي، ووزيرة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالإنابة حسناء بن سليمان، ووزير تكنولوجيا الاتصال و الفلاحة بالإنابة محمد الفاضل كريّم، ووزير الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار على الكعلي، فيما عيّن رضا غرسلاوي وزيرا للداخلية.

ويترقّب الرأي العام المحلي و الدولي تشكيل الحكومة الجديدة، التي تعهد بها الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأحد 25 يوليو/تموز الماضي، خلال الإعلان عن الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها، والتي من بينها تجميد اختصاصات البرلمان و رفع الحصانة عن نوّابه، و إقالة رئيس الحكومة.

وقال قيس سعيّد إنه سيختار رئيسا جديدا للحكومة يتقاسم معه إدارة السلطة التنفيذية، معلنا أنّه هو من سيختار وزراء الحكومة الجديدة.

و تصاعدت الدعوات في تونس، لمطالبة رئيس الدولة بالكشف عن خارطة طريق، تتضمن الاجراءات و الآجال الزمنية للعودة من الحالة الاستثنائية إلى الحالة الطبيعية، و ضمان الالتزام بالحقوق والحريات.

و أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه عددا من المنظمات الاجتماعية أواخر يوليو/ تموز الماضي، أنّه حريص على احترام الدستور و القانون، و على ضمان الحقوق و الحريات، والعودة إلى الوضع الطبيعي سريعا، مضيفا أنه اضطر إلى اتخاذ تلك الإجراءات الاستثنائية بهدف إنقاذ الدولة.