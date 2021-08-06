مصرع 7 مصريين بانقلاب مركبة في أجدابيا الليبية

لقي 7 مصريين مصرعهم وأصيب 8 آخرون، أثناء مطاردة الشرطة الليبية لسيارة تقلهم في مدينة أجدابيا، لكونها تسير بطريقة غير شرعية.

وكشف رئيس الجالية المصرية في ليبيا، أحمد كمال، أن الحادث وقع أثناء مطاردة الشرطة الليبية لسيارة تحمل مجموعة من المصريين دخلوا إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية.

ولفت كمال، في مداخلة تلفزيونية مع برنامج ”حقائق وأسرار“، الذي تبثه قناة ”صدى البلد“ المصرية يوم الجمعة، إلى أن السائق لم يتمكن من السيطرة على السيارة التي كانت تحمل 15 شخصا يحملون الجنسية المصرية، أثناء مطاردة الشرطة لهم، ما أدى إلى انقلابها، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن 7 وفيات و8 مصابين.

وذكر أن الحادث وقع في المنطقة الواقعة بين طبرق وأجدابيا، لافتا إلى أن هناك متوفين لم يستدل على أسرهم حتى الآن، بعد نقلهم جميعا (مصابين ومتوفين) إلى مستشفى البيضاء.

وسبق أن أصيب 9 مصريين في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إثر انفجار لغم غرب محافظة مطروح على الحدود الليبية، أثناء تسللهم بطريقة غير شرعية إلى ليبيا.

واستقبل مستشفى السلوم العام المصابين الذين انفجر بهم اللغم حال تسللهم للهجرة بطريقة غير شرعية على الحدود المصرية الليبية غرب مطروح.

وبحسب بيان لمديرية الصحة بمطروح المصرية، وصل إلى مستشفى السلوم العام كل من أحمد علي جابر (24 عاما)، وهو يعاني من اشتباه كسر بالساق اليسرى، وعاطف نجيب محمود (29 عاما)، وهو يعاني من اشتباه كسر بالقدم اليسري، وعبدالرحمن مرسي بري (21 عاما)، وهو يعاني من جرح بالقدم اليسرى.

كما وصل صابر أحمد عيسي (35 عاما)، مصابا بشظايا متفرقة بالجسم، وقطب عوض حسن (35 عاما)، وهو يعاني من اشتباه كسر بالقدم اليمني، وطارق محمد جابر حسن (32 عاما)، مصابا بجرح بإصبع الإبهام في اليد اليمنى.

وتمكن أهالي مدينة بني وليد الليبية، في مايو/ أيار الماضي، من تحرير مجموعة عمال مصريين من قبضة عصابات تهريب اختطفتهم يوم الجمعة الماضي.

وقالت مصادر حقوقية، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن ثمانية من العمال المصريين دخلوا ليبيا بصورة غير شرعية وتعرضوا للاختطاف من قبل عصابات تهريب البشر أثناء مرورهم بالقرب من مدينة بني وليد، 180 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس، وجرى تحريرهم من قبل الأهالي.