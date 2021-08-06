الرئيس التونسي يكلف العميد علي مرابط بتسيير وزارة الصحة

كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد العميد علي مرابط بتسيير وزارة الصحة، خلفا لوزير الصحة بالإنابة محمد الطرابلسي.

وذكرت الرئاسة التونسية اليوم الجمعة، في بيان، أن المعني بتسيير وزارة الصحة علي مرابط، أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة اليوم قبل تسلم مهامه، وذلك عملا بالمادة الـ 89 من الدستور.

والعميد علي مرابط هو من بين الأطباء العسكريين، وهو أستاذ في الطب الوقائي، وكان يشغل قبل تكليفه بتسيير وزارة الصحة، مدير التفقد والجودة في إدارة الطب العسكري.

وكان العميد علي مرابط من بين أكثر القيادات العسكرية التي عمل معها الرئيس التونسي قيس سعيّد في الفترة الأخيرة، في الملفات المتعلقة بإدارة أزمة كورونا، من خلال تكثيف نسق التلقيح.

وأقال الرئيس التونسي وزير الداخلية بالإنابة هشام المشيشي، ووزيرة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالإنابة حسناء بن سليمان، ووزير تكنولوجيا الاتصال والفلاحة بالإنابة محمد الفاضل كريّم، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، فيما كلف رضا غرسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية.

ويترقّب الرأي العام المحلي والدولي تشكيل الحكومة الجديدة، التي تعهد بها الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء 25 يوليو/ تموز الماضي، خلال الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها، والتي من بينها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوّابه، وإقالة رئيس الحكومة.

وقال قيس سعيّد إنه سيختار رئيسا جديدا للحكومة يتقاسم معه إدارة السلطة التنفيذية، معلنا أنه هو من سيختار وزراء الحكومة الجديدة.

وتصاعدت الدعوات في تونس لمطالبة رئيس الدولة بالكشف عن خريطة طريق تتضمن الإجراءات والمدد الزمنية للعودة من الحالة الاستثنائية إلى الحالة الطبيعية، وضمان الالتزام بالإجراءات الدبلوماسية.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه بعدد من المنظمات الاجتماعية، أنه حريص على احترام الدستور والقانون، وعلى ضمان الحقوق والحريات، والعودة إلى الوضع الطبيعي سريعا.

وأضاف أنه اضطر إلى اتخاذ تلك الإجراءات الاستثنائية بهدف إنقاذ الدولة.

يشار إلى أن الرئيس السابق للحكومة هشام المشيشي أقال في 20 يوليو/ تموز الماضي وزير الصحة فوزي المهدي، وكلّف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بتسيير وزارة الصحة بالنيابة، وذلك بعد الفوضى التي شهدتها البلاد جرّاء حملة التطيعم ضد كورونا يوم عيد الأضحى.