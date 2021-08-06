يلقب بـ"شيخ البرلمانيين".. أقدم نائب مغربي يترشح لولاية عاشرة

ذكرت صحيفة ”العمق“ المغربية، استنادا إلى مصادر من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، أن الحزب زكى عبد الواحد الراضي لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، بدائرة سيدي سليمان، شمال غرب المغرب، التي ظفر بها لتسع ولايات منذ 1963.

ويوصف الراضي بـ“شيخ البرلمانيين“؛ لأنه ”أقدم برلماني في المغرب“، وأكثر من ذلك صنفته اليونسكو في 2019 كثراث برلماني عالمي، لكونه أقدم شخصية سياسية في العالم منذ سنة 1963.

وكان الراضي عند فوزه بأول ولاية عام 1963 أصغر نائب برلماني في المغرب، ولم يغادر كرسيه من ذلك الوقت، وانتخب نائبا أول لرئيس مجلس النواب في 1993، ثم رئيسا لمجلس النواب خلال الولايتين التشريعيتين، 1997-2002، و2002-2007.

وعلى المستوى الحكومي كان وزيرا للتعاون في 1983 خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني، ووزيرا للعدل في 2007 خلال عهد الملك الحالي محمد السادس.

أما على المستوى العربي والعالمي، فتولى رئاسة ”مجموعـة العمل حول السلم والأمن في الشرق الأوسط“، ورئاسة ”مجلس الشــورى لاتحاد المغرب العربي“، ورئاسة ”اتحـاد مجالس الدول الأعضــاء في منظمة المؤتمـر الإسلامي“، كما انتخب رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي بين 2011 و 2014.

وعاصر النائب البرلماني عبد الواحد الراضي الرئيس الفرنسي شارل ديغول، والرئيس الأمريكي جون كينيدي.

وعبد الواحد الراضي من مواليد 1935 بمدينة سلا، حصل على الثانوية العامة من إحدى المؤسسات التعليمية بالعاصمة الرباط، ثم التحق بجامعة السوربون في فرنسا حيث أنهى دراسته الجامعية.

وهو من مؤسسي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1959، الذي كان يعتبر لسنوات طويلة من التاريخ المغربي أشرس المعارضين للنظام، وتولى في العام 2008 منصب الكاتب الأول للحزب.

كما كان كاتبا للنقابة الوطنية للتعليم العالي بين 1968 و1974، بصفته أستاذا جامعيا لعلم النفس الاجتماعي بجامعة محمد الخامس في الرباط، ناهيك عن دوره في تأسيس عدد مهم من الجمعيات.

ووضع السياسي المحنك سيرته الذاتية وعصارة تجربته في كتاب بعنوان ”المغرب الذي عشته“، أصدره سنة 2017.

ويستعد المغرب حاليا لإجراء الانتخابات المحلية والتشريعية في 8 أيلول/سبتمبر المقبل، حيث تقرر الجمع بين الاستحقاقين في يوم واحد؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

وفيما تضع كل الأحزاب اللمسات الأخيرة على لوائح الترشيحات، وسط صراعات داخلية وخارجية يتناقل الإعلام المحلي أخبارها كل يوم، تطالب بعض الفعاليات الحزبية، على رأسها إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، بتأجيل الانتخابات بسبب الظروف الصحية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.