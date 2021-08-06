تونس.. التحقيق في عقد وقعته "النهضة" مع "لوبيينغ" الأمريكية

كشف مصدر قضائي تونسي، اليوم الجمعة، أنّ النيابة العامة في تونس بدأت تحرياتها بشأن عقد ”اللوبيينغ“، الذي وقعته حركة النهضة الإسلامية.

وأكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية والناطق الرسمي باسمها محسن الدالي في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، أنّ النيابة العامة لديها علم بما تم تداوله على موقع أمريكي حول وثيقة عقد“ لوبيينغ“ للنهضة.

وأوضح أن النيابة العامة شرعت في التحري من مدى صحة وحقيقة الوثيقة، في انتظار اتخاذ ما يلزم من قرارات استنادًا إلى نتائج أعمال التحري والتقصي، إمّا بفتح تحقيق جديد أو بضم ملف العقد إلى القضية الجارية المتعقلة بعقد ”اللوبيينغ“، الذي أبرمته الحركة خلال الانتخابات التشريعية سنة 2019.



من جانبه كشف المحامي ياسين عزازة اليوم الجمعة، أنّ حركة النهضة وقعت عقدا جديدا مع شركة ”لوبيينغ“ أمريكية لدفع المسؤولين الأمريكيين لتهديد رئيس الجمهورية قيس سعيد والضغط عليه.

وكتب في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“، أنّ ”حركة النهضة توقع عقدا جديدا مع شركة لوبيينغ الأمريكية لدفع المسؤولين الأمريكيين لتهديد قيس سعيد والضغط عليه وذلك بتاريخ 3 أغسطس/آب 2021“.

وأضاف عزازة، أنّ ”العقد منشور على موقع وزارة العدل الأمريكية (الملزمة بنشر كل تعامل مع حزب سياسي غير أمريكي للعموم حسب القوانين الأمريكية) وينص على أن الشركة ستقوم بالتوسط عند الساسة الأمريكيين وستوفر دعما على مواقع التواصل الاجتماعي“.

ودعا إلى قراءة ”أسماء مديري هذه الشركة لتفهموا مع من تتعامل حركة النهضة، ويضاف هذا إلى عقود أخرى أهمها العقد الذي وقعته الحركة مع نفس الشركة بقيمة أكثر من مليار تونسي (حوالي 350 مليون دولار) أشارت إليها دائرة المحاسبات في تونس“ وفق تأكيده.

وكان محسن الدالي أكد في وقت سابق أنه تم اتخاذ قرارات في عدد من الملفات، تشمل أحزابا وسياسيين وشخصيات معروفة، من بينها ملفات ”عقود مجموعات الضغط“ (اللوبيينغ)، الذي تمت إحالته مؤخرا للنيابة العامة.

وأوضح أنه بعد دراسته قررت النيابة فتح تحقيقات ضد كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وحركة ”عيش تونسي“، التي ظهرت قبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2019.

وأكد الدالي أن التحقيقات ستتناول حصول تلك الأحزاب على تمويلات أجنبية غير مشروعة طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات، وقانون الجمعيات والأحزاب السياسية، إلى جانب ملفات أخرى وصفها بـ“الخطيرة“ مثل شبهات الفساد المتعلقة بالرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد وهيئة الحقيقة والكرامة.

ويأتي فتح هذه التحقيقات ضمن سلسلة الإجراءات، التي يتخذها القضاء التونسي منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد في الـ25 من شهر يوليو/تموز الماضي مجموعة قرارات استثنائية أبرزها ”تعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة“.