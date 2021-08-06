مستشار سعيّد: الرئاسة التونسية تضع الخطوط العريضة لخارطة طريق المرحلة القادمة‎

أكد مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، وليد الحجام، اليوم الجمعة، أن رئاسة الجمهورية بصدد وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق، مشيرا إلى أن اختيار حكومة جديدة يتطلّب وقتا وترويا.

وفي حديث لإذاعة ”شمس“ المحلية طمأن الحجام الشعب التونسي بأن ”هناك عملا كبيرا يجري في رئاسة الجمهورية على مستوى التفكير والتخطيط لوضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق لمستقبل أفضل في تونس“.

وقال مستشار الرئيس التونسي: ”قريبا ستكون الأخبار سارة للمواطنين“.

وأوضح الحجام أن الخطوط العريضة لخارطة الطريق تشمل الأزمة السياسية والدستور والأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ضرورة التروي والتريث في اتخاذ القرارات في الفترة الحالية.

وفي ذات السياق، أكّد مستشار الرئيس التونسي أنه ”لا حوار مع الفاسدين والحوار لا يكون إلا مع الصادقين، لأنّ الحوارات والتوافقات المغشوشة ليست عُملة قيس سعيد“.

وشدد المستشار الرئاسي على أنّ ”اختيار رئيس الحكومة وأعضائها يتطلب بعض الوقت، لأن العملية تتم بتروّ وتريث وبحكمة من أجل مصلحة الشعب التونسي والبلاد“، مؤكدا أنّه ”في الوقت المناسب سيتم الإعلان عن شخص رئيس الحكومة وفق مقاربة يقودها رئيس الجمهورية ويشرف عليها شخصيا“.

وأشار الحجام إلى أنّ ”رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل محافظ البنك المركزي مروان العباسي بصفته تلك، للاطلاع على أوضاع المالية العمومية في البلاد“، وذلك ردا على الأخبار المتداولة بشأن اختيار العباسي رئيسا للحكومة الجديدة.

وبخصوص الإجراءات والتوقيفات ووضع شخصيات تحت الإقامة الجبرية، أكّد مستشار الرئيس التونسي أن ”أي تدابير أو إجراءات يتخذها رئيس الجمهورية لن تكون خارج إطار القانون والدستور“.

ومنذ اتحاذ التدابير الاستثنائية وتعليق عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي تطالب قوى سياسية في تونس بالإسراع في وضع خارطة طريق تحدد ملامح المرحلة القادمة وأولوياتها وسط آجال محددة، والتعجيل بتشكيل حكومة جديدة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن مساء يوم 25 يوليو / تموز الماضي، الموافق لعيد الجمهورية، عن تفعيل الفصل 80 من الدستور وأقر جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.