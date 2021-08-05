الرئيس التونسي ينهي مهام 3 محافظين

أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد، مهام 3 محافظين، في أوامر رئاسية جديدة صدرت في وقت متأخر من ليل الخميس.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن قيس سعيد ”أنهى مهام كل من أكرم السبري المحافظ في ولاية المنستير، والحبيب شواط المحافظ في ولاية مدنين، وصالح مطيراوي المحافظ في ولاية زغوان.

ولم توضح الرئاسة التونسية أسباب إنهاء مهام المحافظين الثلاثة.

وكان الرئيس قيس سعيد، قرر هذا الأسبوع، أيضا، إعفاء رئيس محافظة صفاقس أنيس الوسلاتي، بالإضافة إلى إنهاء تكليف نجم الدين الأكحل من مهامه كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتأتي هذه القرارات، عقب سلسلة إعفاءات، منذ القرارات الاستثنائية التي أصدرها سعيد في 25 تموز/ يوليو الماضي، وطالت مسؤولين، أبرزهم وزيرة الوظيفة العمومية والعدل بالإنابة حسناء بن سليمان، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزير المالية علي الكعلي، ووزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم.

وإلى جانب سلسلة الإعفاءات، أجرى قيس سعيد عددا من التعيينات، فيما يترقف الشارع التونسي الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قرر، الشهر الماضي، تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها بضع مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور.

وقال سعيّد حينها خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، إنه ”اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور“.

وأوضح أن تلك القرارات هي ”تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل النواب، ورئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئاسة السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها“.

وجاءت هذه القرارات الرئاسية في تونس بعد يوم ساخن في البلاد، التي شهدت احتجاجات واسعة في معظم المحافظات والداعية إلى حل البرلمان، وإسقاط النظام، حيث عمد خلالها المحتجون إلى محاولة اقتحام مقار حركة النهضة في بضع محافظات، وطالبوا بتنحي الحكومة الحالية، وحمّلوها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع على المستوى الصحي، والاجتماعي، والاقتصادي.

وخلال الاجتماع الطارئ حذر الرئيس التونسي ”الكثيرين الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح“، مضيفا بالقول: ”لن نسكت أبدا عن أي شخص يتطاول على الدولة، ولا على رموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص“.