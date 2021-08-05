إسبانيا تعتقل جزائريا بتهمتي "الاتجار بالبشر" وإرسال مقاتلين إلى ليبيا

أكدت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، القبض على جزائري يشتبه ضلوعه في الاتجار بالبشر، و“تسفير مقاتلين للالتحاق بجماعات متشددة في مناطق متوترة شمال أفريقيا“.

وقالت صحيفة ”الخبر“ الجزائرية، اليوم الخميس، إنّ الحرس المدني الإسباني ألقى القبض على جزائري يشتبه بتزعمه عصابة تخصصت في الاتجار بالبشر، عبر تهريبهم من شمال أفريقيا إلى أوروبا، كما أرسلت مقاتلين للقتال في صفوف جماعات متطرفة في ليبيا.

وأوضحت الصحيفة أنّ جهاز استخبارات الحرس المدني اعتقل المشتبه به في جزيرة مايوركا الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

وقال بيان الحرس المدني إن الرجل يواجه اتهامات بالإرهاب ولم يكشف عن اسمه.

وبحسب البيان، ”يعتقد أن الرجل قاد من أوروبا عصابة لتهريب البشر في شمال أفريقيا، ويشتبه في قيامه بـ ”تسهيل انتقال المقاتلين الجهاديين إلى ليبيا من الجزائر والمغرب وتونس، باستخدام عائدات عصابته من أنشطة الاتجار بالبشر“.

وتابع البيان أن ”السلطات تشتبه أيضا في أن عصابة التهريب أرسلت إرهابيين من الجزائر إلى إسبانيا، وتم اعتقال بعضهم، دون تقديم مزيد من التفاصيل“.

وأشار البيان إلى أنّ اعتقال هذا المشتبه به هو ثمرة تعاون بين ”الإنتربول“ والسلطات الجزائرية، مضيفا أن ”المشتبه به لديه وثائق هوية عدة ويتنقل بشكل متكرر من مكان لآخر“. وقالت الشرطة الإسبانية إن التحقيق مستمر وقد يتم إجراء المزيد من الاعتقالات.

وتجمع بين الجزائر وإسبانيا اتفاقيات عدة في مجال التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي، زار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الجزائر؛ لبحث جملة من القضايا المشتركة، ومنها موضوع الهجرة غير الشرعية، بعد أن أصبحت الجزائر تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين السريين الذين يصلون إسبانيا انطلاقاً من سواحلها.

وسبق زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز حضور المديرة العامة للحرس المدني الإسباني ماريا غاميز على رأس وفد عسكري أمني، في إطار التعاون العسكري بين البلدين، وفق ما ذكر بيان وزارة الدفاع، حيث عقد الطرفان الجزائري والإسباني جلسة عمل تطرق فيها الطرفان إلى سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الدرك ونظيره الإسباني، في مجال الأمن العمومي ومكافحة الجريمة المنظمة.