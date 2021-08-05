الرئاسة التونسية تنفي حسم ملف رئيس الحكومة الجديد‎‎

أكد وليد الحجام، مستشار رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الخميس، أنه ”لم يتم الحسم بعد بخصوص رئيس الحكومة الجديد“، لكنه قال إن ”الخطى حثيثة في هذا الاتجاه“، ما يشير إلى اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة، وربما يكون خلال ساعات.

وقال الحجام، في تصريح لوكالة ”تونس أفريقيا للأنباء“، إن ”الرئيس سعيّد لديه إدراك ووعي حقيقيان بنبض الشارع وبكل ما يدور ويقال، ويعمل بكل ثبات وفق رؤية واضحة“، بحسب تعبيره.

وخلال الأيام الماضية، تم تداول مجموعة من الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، أبرزها مروان العباسي محافظ البنك المركزي الحالي، وحكيم بن حمودة وزير المالية الأسبق، ونزار يعيش الذي شغل أيضا منصب وزير للمالية في وقت سابق.

ودعت العديد من الأحزاب ومكونات المجتمع المدني رئيس الجمهورية إلى الإسراع بإعلان الحكومة الجديدة، وضرورة اعتماد مسار تشاركي تساهم فيه القوى الحية والمنظمات الوطنية، لضبط خارطة طريق واضحة المعالم بالنسبة إلى الفترة الاستثنائية والمرحلة التي تليها، على ألا تتجاوز 30 يومًا، وتتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا، ومراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي، ومكافحة الفساد.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن في الـ25 من شهر يوليو/تموز الماضي، الموافق لعيد الجمهورية، تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأقر جملة من التدابير الاستثنائية، تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.

وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على أنه ”لرئيس الجمهورية في حال خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتملها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب“.

وتطالب قوى سياسية في تونس بضرورة توضيح الرؤية بشأن المرحلة الاستثنائية، لا سيما الإسراع في تركيز حكومة جديدة لمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي الصعب الذي تواجهه البلاد.