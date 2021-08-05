تونس.. أول ظهور للمشيشي بعد إقالته من رئاسة الحكومة (فيديو)

ظهر رئيس الحكومة التونسية المقال هشام المشيشي، اليوم الخميس، وهو بصدد التصريح بممتلكاته بعد الإقالة أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك في أوّل ظهور علني له بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد.

لأول مرة منذ عزله.. رئيس الوزراء التونسي المقال هشام المشيشي يظهر أثناء الكشف عن ممتلكاته أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد pic.twitter.com/TsI3RbcHRz — إرم نيوز (@EremNews) August 5, 2021

وأكدت هيئة مكافحة الفساد، أن الرئيس السابق للحكومة هشام المشيشي، توّلى اليوم التصريح بمكاسبه، عملا بمقتضيات القانون، الذي يلزم المسؤولين السامين من التصريح بمكاسبهم أثناء التعيين وعند المغادرة.

ويفنّد ظهور المشيشي للعلن، كل المزاعم حول الاختفاء القسري لرئيس الحكومة المقال.

وكانت هيئة مكافحة التعذيب، قد أعلنت أمس، أنها حاولت الاتصال بهشام المشيشي، لكنّه لم يردّ على الاتصال الهاتفي، وطلبت منه التفاعل مع طلب زيارة يؤديها وفد من الهيئة للاطمئنان على صحته.

وقد أكّد البرلماني وليد جلّاد، أن الرئيس السابق للحكومة هشام المشيشي في صحّة جيّدة، مفندًا كل الأنباء التي تحدثت عن تعرضه لضغوطات واعتداء بالعنف.

ونقلت إذاعة ”شمس اف ام “ المحلية عن البرلماني المنتمي إلى حزب تحيا تونس وليد جلاّد، تفنيده للمعلومات التي تحدثت عن تعرض الرئيس هشام المشيشي للاعتداء في قصر قرطاج.

وأضاف جلاّد أنه اتصل بهشام المشيشي ليلة الأحد 25 يوليو/ تموز، والذي أعلمه أنه قضى ليلته مع عائلته وهو في صحّة جيدة.

وتابع جلّاد: ”قال لي رئيس الحكومة السابق، ”أنا في صحة جيدة وموجود مع عائلتي و أتمنى أن يحمي الله تونس وأن يوفق رئيس الدولة، وأنا مرتاح الضمير وفي تمام الرضا“.

والخميس الماضي، نفى هشام المشيشي، تعرضه لاعتداء بالضرب يوم 25 تموز/يوليو 2021، وقال في تصريح لصحيفة ”الشارع المغاربي“،: ”قطعا لا.. للأسف لا حدود للإشاعات ويبدو أنها لن تتوقف، حفظ الله تونس، وأنا متأكد من أنه مع المرحلة الجديدة ستنفتح البلاد على مستقبل أفضل، يستخلص معه الجميع العبر اللازمة مما حصل طيلة العشر سنوات الأخيرة“.

وكان موقع ”ميدل إيست آي“ البريطاني نشر، منذ أسبوع، تقريرا حول التطورات التي تعيشها تونس، حيث زعم فيه تعرض رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي لاعتداء جسدي في قصر قرطاج، يوم الأحد 25 تموز/يوليو، وهو تاريخ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تفعيل الفصل 80 من الدستور، واتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية، فيما تناقلت مختلف وسائل الإعلام القطرية هذا التقرير، وتداولته بكثافة.