ليبيا.. منع لاعبين مصابين بالملاريا من السفر للعلاج بإيطاليا واستبدالهما بنجل نائب وصديقه

كشفت وسائل إعلام ليبية، الأربعاء، عن ما وصفتها بـ“فضيحة“ تمثلت باستبدال لاعبين مصابين بالملاريا، كان من المفترض نقلهما إلى إيطاليا للعلاج، بنجل نائب وصديق له.

وقالت صحيفة ”الساعة 24“ الليبية ”كان اللاعبان وسام موسى وربيع محمد، اللذان أصيبا بالملاريا إثر مشاركتهما مع المنتخب في بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة التي استضافتها نيجيريا أخيرا، من المفترض أن ينقلا إلى إيطاليا برفقة زملائهما المرضى، لتلقي العلاج“.

وأضافت الصحيفة ”لكن متنفذين في المطار استبدلوهما بنجل سالم قنان عضو مجلس النواب عن طرابلس وعضو حزب الجبهة الوطنية المقرب من الإخوان، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي“، ورفيقه“.

ونقلت ”الساعة 24“ عن مصدر في وزارة الداخلية، أن ”مكتب النائب العام باشر تحقيقاته في حادثة منع لاعبين بالمنتخب الوطني للكرة المصغرة من صعود طائرة الإسعاف، والتوجه للعلاج مع باقي زملائهما إلى العاصمة الإيطالية روما“، معتبرا ذلك ”فضيحة واستغلالا للمال العام والنفوذ“.

ونوه المصدر إلى أن ”اللاعبين الممنوعين من السفر حالتهما كانت أسوأ من بقية اللاعبين، وأحدهما ظهر وعيناه حمراوين جراء المرض“، مبينا أن ”اللاعبين أُنزلا من طائرة الإسعاف بدعوى إصابة أحدهما بفيروس كورونا وعدم وجود اسم الآخر في قائمة الركاب“.

وأشار المصدر إلى ”تواطؤ من مساعد الطيار وطبيب من الإسعاف وأمن المطار، لتسهيل ركوب شخصين برفقة لاعبي المنتخب المتجهين إلى إيطاليا دون معرفة أسباب سفرهما“.

وأضاف أنه ”بعد تدخل جهازي الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والأمن الداخلي جرى التواصل مع برج المطار والجانب الإيطالي وإرجاعهما إلى طرابلس واحتجازهما مع المتورطين معهما للتحقيق“.

من جانبه، نفى اللاعب وسام موسى أنه مصاب بكورونا ما سبب في استبعاده من الرحلة الجوية لجهاز الإسعاف السريع التي توجهت باللاعبين المصابين بالملاريا إلى روما لتقلي العلاج في إيطاليا.

وكتب موسى في تعليق له على فيسبوك، نقلته قناة ”218“ الليبية ”أثبتت الفحوصات إصابتي بالملاريا فقط.. أنزلوني أنا والكابتن ربيع لكي يأخذ مكاننا كابتن من شركة الطيران“.

بدوره، روى لاعب المنتخب الوطني الليبي للكرة المصغرة أصيل الترهوني، تفاصيل واقعة ”طائرة الملاريا“.

ونقلت صحيفة ”الساعة 24“ أن الترهوني ”قال في حوار عبر تطبيق كلوب هاوس: كنا 12 لاعبا وتم تقسيمنا 6 في كل طائرة، وفي المطار (مطار معيتيقة بطرابلس) نادوا علينا جميعا بمن فينا وسام موسى وربيع اللذان تم إنزالهما“.

وأضاف ”صعدنا الطائرة وأغلق بابها، وكان معنا وسام وربطنا الأحزمة على وشك الإقلاع، ثم جاء الطبيب المرافق وطلب منهما النزول، لأن أحدهما مصاب بكورونا والآخر غير مدرج في كشف الركاب“.

وتابع ”فور نزولهما صعد شخصان بدلا منهما، هما: نجل سالم قنان، وشخص يدعى رافع بعيو، وأغلق الباب وأقلعنا“.

واستطرد بالقول ”نجل سالم قنان لم يكلف نفسه حتى بإلقاء السلام على اللاعبين، أما رافع بعيو فقال إنه كابتن أيضا وكان يرتدي زي طيار.. قال بعيو إنه لم ير عائلته في بريطانيا منذ 9 أشهر، وإنه سيسافر معنا عن طريق روما بدل تركيا حتى لا يخضع للحجر في لندن“.

وقال ”لدى وصولنا روما طلبوا من بعيو ونجل سالم قنان الاختباء في مؤخرة الطائرة وعدم النزول قبلنا، وبعيو قال لنا إذا سألكم الطليان عن ربيع ووسام قولوا إنهما لم يصعدا معكم من طرابلس“.

ووصلت بعثة فريق المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم المصغرة، إلى العاصمة الإيطالية روما، الأربعاء، من أجل تلقى العلاج هناك.

وأمر النائب العام الصديق الصور، بحبس رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة حسين طويلب، بعد التحقيق معه حول واقعة وفاة اللاعب أيمن النقريش وإصابة آخرين من منتخب كرة القدم المصغرة بالملاريا أثناء مشاركتهم في البطولة التي أقيمت في نيجيريا.

وقال الصور في تصريحات صحفية إنه ”اتضح من خلال التحقيقات الأولية وجود إهمال وتقصير وعدم اتخاذ الاتحاد الإجراءات الطبية والاحتياطية أثناء سفر بعثة المنتخب للمشاركة في البطولة“.

وكان اللاعب أيمن النقريش توفى قبل أيام في أحد مستشفيات تونس، متأثرا بإصابته بالملاريا.

وشكل وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع الجويفي، لجنة خاصة للتحقيق في وفاة النقريش.