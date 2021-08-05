ما دلالات تراجع الغنوشي عن موقفه من الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي؟

رأى محللون سياسيون في تونس، أن ما وصفوه بالتحول اللافت في موقف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، محاولة للخروج بأقل الخسائر الممكنة، بعد أن فشلت كل محاولاته لدفع سعيد إلى التراجع.

وكان القيادي في حركة النهضة سامي الطريقي، نقل عن الغنوشي، قوله خلال اجتماع مجلس شورى حركة النهضة، الأربعاء: ”علينا أن نحوّل إجراءات 25 يوليو، إلى فرصة للإصلاح، ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي“.

وعقد مجلس شورى حركة النهضة، الأربعاء، اجتماعا استثنائيا لمناقشة القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي، والتي تمثلت بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع النواب.

وجاءت تصريحات الغنوشي، الأربعاء، بعد تمسكه بوصف قرارات قيس سعيد، بأنها ”انقلاب على الدستور وعلى الثورة“.

الحد من الخسائر

وحيال هذا التغير في موقف الغنوشي، قال المحلل السياسي هشام الحاجي إن تصريحات رئيس حركة النهضة، ”تؤكد أنه بصدد الحد من الخسائر التي تتلقاها حركة النهضة، من خلال مسايرة المواقف الداعمة لرئيس الدولة“.

وأضاف الحاجي في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن الغنوشي ”حاول تعديل مواقفه بعد الاطلاع على معظم المواقف الداخلية التي أيدت الإجراءات التي اتخذها قيس سعيّد، وأبرزها موقف اتحاد الشغل، وكذلك المواقف الخارجية التي لم تتوافق مع حديث حركة النهضة حول الانقلاب“.

واعتبر الحاجي أن هذه التصريحات ”تدل أيضا على أن زعيم حركة النهضة، انتهى سياسيا، وهو قدم تناقضا صارخا مع مواقفه التي تمسك بها منذ أيام قليلة، في محاولة للتنصل من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد“، حسب تعبيره.

مناورة

من جانبه، أشار المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، إلى أن ”كل تيارات الإسلام السياسي تمارس سياسة المناورة عند الأزمات، من خلال محاولة إظهار عكس ما يستبطنون في إطار الانحناء إلى حين مرور العاصفة، بدلا من الانكسار أمام التيار الجارف“، حسب تعبيره.

وأضاف العبيدي في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”اعتراف رئيس حركة النهضة بإجراءات 25 يوليو، وتراجعه عن وصفها بالانقلاب، هي مناورة جديدة، يحاول من خلالها إظهار تقديم تنازلات للدخول في حوار يخفف من خسائر حركة النهضة“.

ولفت إلى أن قيس سعيّد ”كان تفاعله سريعا مع ذلك، من خلال تأكيده خلال زيارة إلى وزارة الداخلية، أنه لن يقبل أي صلح إلا مع الشعب، ما يعني أن هذه المناورات هي تخبط لن يفيد حركة النهضة، حسب قوله.

مخاوف من المحاسبة

ويرى المحلل السياسي الصغيّر القيزاني، أن ”معظم قيادات حركة النهضة، وخاصة الغنوشي والتيار المحسوب عليه، اعتادوا ازدواجية الخطاب، بتقديم الطرح ونقيضه، وذلك حسب الحالة التي تفرضها الأحداث في البلاد“.

ورجح القيزاني في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن يكون ”التحول اللافت في موقف الغنوشي، يخفي خشية لدى أغلب قيادات الحركة من المحاسبة، بعد رفض محاولتها التفاوض مع رئيس الدولة، وبعد فشل المبادرات الخارجية التي حاول المحور القطري التركي تقديمها لإنقاذ حركة النهضة“، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن حركة النهضة ”حاولت لعب الدور نفسه مع الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، من خلال إظهار دعمها له للتخلص من الملاحقة الأمنية، قبل أن تعيد ترتيب أوضاعها الداخلية وتجاوز الأزمات الداخلية التي كانت تمر بها“.

خلافات وتخبط

وجاء التغير في موقف راشد الغنوشي تجاه القرارات الاستثنائية لقيس سعيد، ليعزز الخلافات وحالة التخبط داخل حركة النهضة.

وفي رد فعل حول ما أعلنه سامي الطريقي، قال القيادي في حركة النهضة رفيق عبدالسلام، إن ”التصريح الذي نقله سامي الطريقي، لا علاقة له بما ورد من مداولات في مجلس الشورى، وهو رأي شخصي لا يلزمه إلا هو“.

وأضاف عبدالسلام عبر صفحته في فيسبوك: ”الجميع متفق على أن ما وقع يوم 25 يوليو، هو انقلاب مكتمل الأركان، ولا يوجد له أي وصف آخر“، بحسب تعبيره.

وتابع: ”نحن حريصون على وحدة النسيج المجتمعي وعلى أمن البلاد واستقرارها، مع تشبثنا بالدفاع عن رصيد الحرية ومكتسب الديمقراطبة إلى جانب غيرنا من القوى السياسية والاجتماعية النزيهة“.

وعقب قرارات قيس سعيد، دار حديث في وسائل الإعلام، حول وجود خلافات داخل حركة النهضة بشأن التعامل مع التطورات السياسية.

وبعد أن وصفت حركة النهضة، خطوة سعيد في البداية بالانقلاب وطالبته بالتراجع عنها، دعته لفتح حوار يلتزم الجميع بمخرجاته مؤكدة أنها مستعدة لتقديم تضحيات وتنازلات“، قبل أن يدعو الغنوشي، الأربعاء، إلى تحول قرارات سعيد إلى فرصة للإصلاح.

وبحسب ”فرانس برس“، فإن ”هذا التخفيف في حدة خطاب حركة النهضة، يأتي في خضم انتقادات حادة وُجهت لقيادتها لا سيما الغنوشي والمقربين منه، فقد حمّلت شخصيات بارزة في الحركة، الغنوشي ودائرته المقربة المسؤولية عما آلت إليه الأمور في البلاد“.

سخرية

وأثار التغير في موقف راشد الغنوشي، سخرية ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، واصفين ما قاله الغنوشي، الأربعاء، بأنه ”انقلاب على موقفه السابق“.

وقالت الناشطة في المجتمع المدني، بثينة قرقوبي، في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك: ”الغنوشي من مدينة الحمامات يقول، سنعتبر يوم 25 يوليو فرصة للإصلاح والتحول الديمقراطي.. وقيس سعيد يجيبه من مقر الفرقة المختصة للحرس الوطني، هناك من تسلل وهناك من يريد التسلل ولكنه سيبقى في التسلل“.

وكانت الناشطة بثينة، تشير إلى تصريحات الرئيس التونسي خلال زيارة إلى وزارة الداخلية، توعد فيها بالتصدي بقوة لكل من يحاول التسلل إلى الوزارة.

من جانبه، قال الناشط عماد حمدي، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: ”وحدث شيخهم قائلا: ما حصل يوم 25 يوليو، ليس انقلابا بل هو تصحيح.. جميع انطباعاتك ستذهب مع الريح“.

وكتب الناشط السياسي محمد الهادي حمودة، على صفحته في فيسبوك: ”ليس أمام النهضاويين سوى تفعيل الفصل 80 على شيخهم العجوز.. اللهم اسمعنا عليهم ما يسرنا“.

وجاء في تدوينة نشرها الإعلامي باسل ترجمان، على صفحته في فيسبوك: ”اللهم استرنا.. يمكن أن يتضمن بيان مجلس شورى النهضة قرارا يعتبر أن كل من يقول إن قرارات الرئيس سعيد يوم 25 يوليو، انقلاب.. سيحرقه الله بالنار“.