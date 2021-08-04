الرئيس التونسي: سنتصدى بقوة لكل من يحاول التسلل إلى وزارة الداخلية

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الأربعاء، أطرافا لم يسمها، بمحاولة التسلل إلى مفاصل الدولة، وإلى وزارة الداخلية، متوعدا بالتصدي ”بكل قوة“ لتلك الأطراف.

وقال سعيد خلال زيارة لوزارة الداخلية ولقائه الوزير رضا غرسلاوي، إن ”هناك من عمد إلى تفتيت الدولة، ومن المؤكد أن وزارة الداخلية ستتصدى لهم بكل قوة ليبقوا في مزبلة التاريخ“ حسب تعبيره.

وأضاف: ”تسللوا مرات عديدة، ويحاولون اليوم التسلل.. لا فرق بينهم وبين ابن ابي سلول، كبير منافقي يثرب.. سيبقون مع ابن سلول وسنتصدى لهم في إطار القانون“.

وشدد الرئيس التونسي على ”عدم السماح بأي محاولة للمس بوزارة الداخلية، أو محاولة ضربها من الداخل“، مضيفا أن ”من يفعلون ذلك سيواجهون برد أكثر مما يتوقعونه، وعليهم أن يمتثلوا إلى القانون“.

وأكد أنه ”لا مجال لأي محاولة لتوظيف وزارة الداخلية لتحقيق مآرب شخصية“.

يذكر أن أنباء راجت يوم الثلاثاء في وسائل إعلام محلية، عن حركة تعيينات في مناصب قيادية بوزارة الداخلية كانت في طريقها إلى المصادقة قبل التراجع عنها فيما بعد.

ويرى مراقبون أن ”من بين الأسماء المقترحة، شخصيات قريبة من حركة النهضة، قد يكون الرئيس التونسي يقصدها بالذات، في معرض حديثه عن الشخصيات التي حاولت التسلل إلى وزارة الداخلية“.

والزيارة التي أداها الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى وزارة الداخلية، مساء الأربعاء، هي الثالثة منذ إعلانه عن الإجراءات الاستثنائية الأسبوع الماضي.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس الماضي، مستشاره للأمن القومي رضا غرسلاوي، بتسيير أعمال وزارة الداخلية، وذلك بعد أيام قليلة من إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وزيرا للداخلية بالإنابة.