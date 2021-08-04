قيس سعيد يوجه تحذيرًا شديد اللهجة للتجار المحتكرين والمضاربين في تونس (فيديو)

وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا شديد اللهجة للمحتكرين والمضاربين في الأسعار، معتبرًا أن بلاده تخوض ”حربًا بلا دماء ولا رصاص“ من أجل كرامة التونسيين.

وأكد سعيّد خلال زيارة إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات في العاصمة تونس ضرورة أن تلعب الوزارة دورها بفرض احترام الأسعار، داعيًا أصحاب منافذ توزيع المواد الغذائية إلى عدم استغلال هذا الظرف للاحتكار أو رفع الأسعار.

وقال سعيد: ”أعرف الكثير عن طرق الاحتكار والمخازن التي تضم آلاف الأطنان من السلع والمواد الغذائية التي يجري تخزينها، ولا نريد أن نلجأ إلى إجراءات لا نريدها، لكن عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم، وألا يكون مثلهم كمثل أثرياء الحرب، وأنا أنزههم عن ذلك“.

وأضاف: ”نحن في حرب بلا دماء وبلا رصاص نخوضها من أجل أن يعيش التونسيون بكرامة ولا مجال للتسامح مع حق التونسي في حياة كريمة“، وفق تعبيره.

وأضاف الرئيس التونسي:“ هذه المستودعات كثيرة، وهي تحتكر البضائع لتجويع التونسيين، وأصحابها يكسبون المليارات، وأطلب منهم أن يكونوا في مستوى ما تعيشه تونس، اليوم، حتى لا يبقى فيها بائس ولا محروم، ومع أن حقهم في الربح مشروع إلا أنه لا يحق لهم المضاربة والاحتكار أو تغييب بعض المواد الغذائية“.

وبحسب مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على موقعها الرسمي على ”فيسبوك“، قال سعيّد مخاطبًا وزير التجارة: ”تصدّوا إليهم بالقانون قبل أن نلجأ إلى تدابير يفرضها الواجب، ويجب أن يتحركوا من تلقاء أنفسهم لتخفيض الأسعار كما فعل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وكما سيقوم به القطاع البنكي لتخفيض سعر الفائدة“.

وأكد الرئيس التونسي أنه ”يجب أن نعوّل على أنفسنا، ولن نسمح بمن يقايض التونسيين على لقمة عيشهم لأن هذا غير مقبول إطلاقًا“.

وكانت جامعة الصناعات الغذائية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أعلنت، في وقت سابق اليوم، التزامها بتخفيض أسعار عدد من المواد الغذائية الأولية، مثل: الحليب، والأجبان، ومشتقات الحليب، والمياه المعدنية، والزيوت، والعجين الغذائي، واللحوم البيضاء والحمراء.

ويواصل الرئيس التونسي قيس سعيّد تحركاته اليومية على أكثر من واجهة، وبعد زيارة وزارة التجارة وتنمية الصادرات أدى زيارة تفقدية إلى الوحدة المختصة للحرس الوطني بمنطقة ”بئر بورقبة“ من محافظة ”نابل“ شمال البلاد.

وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية في بيان لها: ”كانت هذه الزيارة مناسبة حيَّا من خلالها رئيس الدولة المنتسبين إلى هذه الوحدة على عزمهم وحسهم الوطني، ودعاهم إلى مواصلة التحلي باليقظة في الذود عن الوطن والشعب التونسي“.