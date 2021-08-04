وزير خارجية تونس: البحرين أبدت مساندة مطلقة وثقة كاملة في حكمة قيس سعيد

قال عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، اليوم الأربعاء، إن مملكة البحرين أبدت ”مساندة مطلقة وثقة كاملة في حكمة السيد الرئيس لصالح الأمن القومي والازدهار في تونس“.

وأضاف الوزير التونسي أن ذلك جاء خلال ”مكالمة أخوية مع وزير خارجية البحرين د. عبد اللطيف بن راشد الزياني، طمأنته عن الأوضاع في تونس ومن ذلك قرار الرئيس قيس سعيد اللجوء إلى الدستور لمعالجة الحالة التي أصبحت تتهدد استقرار تونس“.

مكالمة أخوية مع وزير خارجية البحرين د. عبد اللطيف بن راشد الزياني. طمأنته عن الأوضاع في🇹🇳ومن ذلك قرار الرئيس قيس سعيد اللجوء الى الدستور لمعالجة الحالة التي أصبحت تتهدد إستقرار 🇹🇳. مساندة مطلقة من مملكة البحرين وثقة كاملة في حكمة السيد الرئيس لصالح الأمن القومي و الازدهار في 🇹🇳. pic.twitter.com/narS14CCCM — Othman Jerandi (@OJerandi) August 4, 2021

من جهتها، قالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها عبر ”فيسبوك“، إن ”وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أجرى، الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، لإطلاعه على تطورات الوضع ببلادنا في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد“.

https://www.facebook.com/TunisieDiplo/posts/4271051256274897

وأكد الوزير التونسي خلال الاتصال الهاتفي بأن الرئيس سعيد ”اتخذ هذه القرارات بالاستناد إلى أحكام دستور 2014، لا سيما المادة 80 منه، وذلك للحفاظ على أمن الدولة التونسية واستقرار مؤسساتها، وتحسّبا للمخاطر المتعددة التي تتهدّدها جراء تصاعد الاحتقان السياسي وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واحتدام تداعيات جائحة كوفيد-19“.

وأوضح الجرندي لنظيره البحريني أن ”الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية تأتي استجابة لتطلعات وآمال الشعب التونسي، وستمكّن من تصحيح المسار الديمقراطي في بلادنا، ومزيد تكريس مبادئ حقوق الإنسان ودولة القانون وحماية الحريات“.

وأضاف أن ”تونس ماضية قدما في مسارها الديمقراطي وملتزمة بحماية الحقوق والحريات، وأنّ هذه التدابير تندرج في إطار إجراءات استثنائية إلى حين زوال المخاطر التي تتهدد الدولة التونسية ومؤسساتها“.

من جانبه، عبّر الوزير البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني عن تفهمه لقرارات الرئيس التونسي، مؤكدا ”دعم البحرين التام لتونس وقيادتها في هذه المرحلة الدقيقة لمواصلة تجربتها الديمقراطية“، بحسب بيان الوزارة.

ويُضاف هذا الموقف البحريني إلى مواقف الجزائر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمغرب، التي أوفدت وزراء خارجيتها خلال الأيام القليلة الماضية إلى تونس، وأكدت دعمها لتونس ووقوفها إلى جانبها في هذه المرحلة الدقيقة، واحترامها لخيارات الشعب التونسي وانتظاراته وتطلعه إلى الاستقرار.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قرر، مساء الأحد 25 تموز/يوليو، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، مع تولي رئاسة النيابة العامة.