ليبيا.. ماذا وراء الخلافات حول الموازنة العامة بين البرلمان والحكومة؟

أثار مشروع الموازنة العامة في ليبيا، ردود فعل واسعة حيال الرقم الذي طلبته حكومة الوحدة الوطنية للصرف، إذ طلبت 111 مليارًا و273 مليونًا و260 ألفًا و670 دينارًا ليبيا.

وبحسب محللين فإن المبلغ المذكور يفوق احتياجات الحكومة خلال الفترة المتبقية من عمرها.

وفي هذا الصدد قال المختص في العلوم الاقتصادية، الدكتور جابر الفضيل، إن ”المدة المتبقية للحكومة، لا يمكن أن تتحمل فيها الدولة موازنة عامة، بكل هذه المبالغ وكل هذه التفاصيل والأبواب غير الواضحة“.

وأوضح الفضيل لـ“إرم نيوز“ أن ”الموازنة العامة يُمكن أن ترصد في حدودها الدنيا، ولا داعي لأن تصرف 111 مليار و273 مليون دينار فيما تبقى من عمر الحكومة، وكان الأجدى صرف ميزانية في بابها الأول الذي يقع في حدود 33 مليار“.

وبحسب المهتم بالشأن الليبي صالح بوخشيم، فإن ”ما طلبته الحكومة يحوي أبوابا لا يمكن معرفة آلية الصرف بها، ولا التحكم في تبويب هذه النفقات فهي أبواب مشرعة للصرف غير المتحكم به، والخاضع فقط لأذونات صرف حسب مقتضى الحالة“.

وأشار بوخشيم لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”رصد أكثر من 11 مليون دينار لأبواب مثل نفقات التسيير والتشغيل والتجهيز، في أقل من السنة، أمر غير منطقي، وأن الأمر ينطبق على باب الطوارئ الذي خصص له 5 مليون دينار ليبي“.

ورأى الخبير المالي عبد السلام الهمالي أن الحكومة تسعى من خلال استعادة مشروع الموازنة بعد فترة من الاصرار والتمسك، إلى عدم تعديل الملاحظات الفنية بشأنها، ثم إعادتها بقيمة أكبر من السابقة وبأخطاء مالية واضحة.

وقال الهمالي لـ“إرم نيوز“، إن ”الغرض من هذا الإجراء الذي اتبعته الحكومة، هو الاستمرار في الإنفاق عبر الباب المعرف بـ“1/12″، بل سعت لزيادة هذا الباب، عبر إرجاع مقترح الميزانية بقيمة أعلى من السابق“، واصفا الأمر بأنه ”عملية تضليل مالي تنتهجه الحكومة“.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وجه رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالموافقة على الصرف (1 /12) من ميزانية 2020.

وبحسب نص الرسالة، فإنه ”نظرًا لعدم إقرار مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2021 المعروضة على مجلس النواب للدراسة والمناقشة وإبداء الملاحظات بشأنها عليه، فإن الأمر يتطلب منكم الصرف 1 /12 من ميزانية العام السابق، وإلى حين إصدار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021“.