إعلام مغربي: بنكيران لا ينوي الترشح للانتخابات

أفاد موقع “ اليوم24″ المقرب من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية، أن عبد الإله بنكيران، الرئيس السابق للحكومة و الأمين العام السابق للحزب الإسلامي، لا يرغب في الترشيح للانتخابات.

وذكر استنادا إلى مصادره الخاصة من داخل الحزب، أن الرجل ”رفع الحرج عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بخصوص موضوع ترشيحه للانتخابات التشريعية المقررة في 8 سبتمبر، وأبلغ قيادة الحزب بأنه ”غير معني بالترشح“.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، الثلاثاء في ندوة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمانة العامة للحزب لم تتوصل بعد بترشيحات جهة الرباط للحسم في ترشيح عبد الإله بنكيران.

وأضاف أن الحديث عن استبعاد الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران من الترشح للانتخابات أوهام، مؤكدا أن لا أحد يرفض ترشيحه في الحزب.

كما اعتبر أنه لا يمكن استبعاد الأمين العام السابق للحزب من الترشح للإنتخابات، مؤكدا في هذا الصدد ”إن أراد بنكيران أن يترشح فسنرشحه من الغد.“

وحظي بنكيران خلال شهر يوليو الماضي، على موافقة 21 عضوا من أصل 24 عضوا داخل المجمع العام الإقليمي للحزب، ليكون على رأس لائحة مرشحي الحزب بدائرة سلا المدينة، التي فاز بها عدة مرات، ولم يكن بنكيران حاضرا في الاجتماع كما أنه لم يعلق علنا على هذا القرار بالرفض أو القبول.

وفي نفس الاجتماع، وقع الاختيار على كل من نبيل الشيخي رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، وعزيز بن إبراهيم كمرشحين وكلاء، لأن قانون الحزب ينص على اختيار المجمع العام لثلاثة مرشحين وكلاء يعرضون على الأمانة العامة لاختيار واحد.

وإذا ثبت رسميا أن بنكيران غير معني بالترشح، فينتظر خلال الأيام المقبلة أن تختار الأمانة العامة بين الاسمين الآخرين لتزعم لائحة الحزب في هذه الدائرة، باعتبارها صاحبة الاختصاص في الحسم النهائي بالتزكيات.

وبخصوص موقف بنكيران، سبق أن أشارت تقارير إعلامية مغربية في وقت سابق، إلى أنه قد لا يرغب في الترشح من جديد، بسبب خلافاته السياسية مع توجهات قيادة الحزب الحالية، كما أنه ما زال متأثرة بانقلاب رفاقه في الحزب عليه، سواء كرئيس حكومة أو كأمين عام.