اتحاد الشغل التونسي: نريد حكومة مصغرة يقودها رئيس ذو خبرة

قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد يريد حكومة مصغرة يقودها رئيس ذو خبرة، يستطيع أن يرسل إشارات إيجابية للتونسيين وللمانحين الدوليين.

وحث الاتحاد، في وقت سابق اليوم، الرئيس قيس سعيّد على الإسراع بتشكيل الحكومة بعد نحو 9 أيام من استئثاره بالسلطة التنفيذية عقب إقالة رئيس الحكومة، وتجميد البرلمان، وفقًا لرويترز.

وكان المتحدث الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) سامي الطاهري قد قال خلال تصريحات صحفية خلال اجتماع نقابي، اليوم الثلاثاء، إن اتحاد الشغل سيقدم خريطة طريق للحكومة الجديدة عند تشكيلها، ويطالب الرئاسة بخريطة طريق تقود في نهاية المطاف وعلى المدى الطويل إلى تغيير نظام الحكم، بحسب تعبيره.

وذكر المتحدث الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، بأن الاتحاد طالب بضمانات وإجراءات مرافقة للقرارات الاستثنائية، ومنها تشكيل الحكومة الجديدة.

وكشف مصدر تونسي مطلع لـ ”إرم نيوز“، أنه من المنتظر أن يعلن الرئيس قيس سعيّد، خلال الساعات المقبلة، تشكيلة الحكومة الجديدة.

وبين المصدر أنه من المتوقع أن تكون الحكومة الجديدة برئاسة رئيس المصرف المركزي مروان العباسي.

من جانبه، رجح أيضًا المحلل السياسي هشام الحاجي في حديث لـ ”إرم نيوز“، أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة ورئيسها خلال الساعات المقبلة، مستندًا في ذلك إلى المشاورات غير المعلنة التي قادها سعيّد مع عدد من الشخصيات حول تشكيل الحكومة“.

وكان سعيّد، التقى، الأحد الماضي، في قصر قرطاج، مروان العباسي.

وأكد سعيّد خلال اللقاء أنه ”لا تراجع عن الحقوق والحريات، ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها“، مشيرًا إلى أنه ”اختار أن يقف في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها“.

وشدد على أنه ”يحترم القانون المعبر عن الإرادة العامة للشعب، لا على التحالفات والحسابات“.

وولد مروان العباسي، في الـ20 من يوليو 1959، في تونس العاصمة، وهو خبير اقتصادي ومالي شغل مناصب كثيرة آخرها محافظ البنك المركزي التونسي منذ أكثر من 3 سنوات.

ويتمتع ”العباسي“ بعلاقات قوية ومتينة مع مختلف دوائر القرار الاقتصادي والمالي حول العالم، كما يحظى بثقة مختلف شركاء تونس الاقتصاديين، فضلًا عن ثقة مختلف الأطراف السياسية في الداخل.