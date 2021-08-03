"العدالة والتنمية" المغربي يرشح العثماني للانتخابات التشريعية المُقبلة

أعلنت الأمانة العامة لحزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم في المغرب، ترشيح الأمين العام للحزب رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، وكيلًا للائحة المحلية للحزب بدائرة ”الرباط المحيط“ في العاصمة الرباط.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لحزب ”العدالة والتنمية“ تصريحًا على لسان النائب الأول للأمين العام سليمان العمراني، أكد من خلاله أن الأمانة العامة بصفتها هيئة التزكية، قررت في اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، ترشيح العثماني، برسم الانتخابات التشريعية، التي من المقرر إجراؤها في الـ8 من شهر أيلول/سبتمبر المُقبل.

وتستقطب ”دائرة الرباط المحيط“ الانتخابية اهتمام القادة السياسيين في البلاد مع اقتراب كل موعد انتخابي.

وترشح قائد الائتلاف الحكومي في المغرب في الانتخابات التشريعية السابقة، التي جرت عام 2016 في الدائرة المحلية في مدينة المحمدية، قبل أن يتقرر انتقاله في هذه الاستحقاقات التشريعية إلى العاصمة الرباط.

وفي وقت مُبكر من اليوم الثلاثاء، حلّ العثماني ضيفًا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع ”حزب العدالة والتنمية وانتخابات 2021.. هل دقت ساعة تقديم الحصيلة؟“.

وأكد العثماني في تصريحاته الصحفية للوكالة الرسمية، أن الحزب لم يحسم بعد في تزكية مرشحيه في جميع جهات المملكة، والأمانة العامة للحزب تدرس كل الملفات.

وأشار إلى أن ”ما يروجه البعض بخصوص منع أو رفض ترشيح الأمين العام السابق للحزب عبدالإله بنكيران للانتخابات المقبلة هو أمر غير صحيح“.

وكان العثماني قد أكد في حوار سابق على قناة ”ميدي 1 تيفي“، وهي قناة حكومية، أنه لا ينوي الترشح في الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة، من أجل إتاحة المجال والفرصة أمام شباب الحزب.

ومن شأن ترشيح العثماني أن يثير ضجة في صفوف شباب ”العدالة والتنمية“، لاسيما من تلك الفئات المُقربة من بنكيران، لكونها ترفض بشدة ترشيح نفس الأسماء القيادية الحالية في الاستحقاقات الانتخابية.

ويعيش الحزب الإسلامي خلال الأشهر الماضية أوقاتًا صعبة بسبب الاستعداد للانتخابات التشريعية والبلدية، وتوقعات المتابعين للشأن السياسي في البلاد بأن يسجل تراجعا في عدد الأصوات.

وفي غضون ذلك، بدأت الأحزاب في المملكة منذ أسابيع، برصّ صفوفها الداخلية وتزكية بعض الأسماء لخوض غمار الانتخابات البرلمانية والبلدية، وكذلك تقديم برامجها الانتخابية في المدن والمحافظات.