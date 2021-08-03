قيس سعيّد يعفي محافظ صفاقس وسفير تونس في واشنطن‎‎

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الثلاثاء، إصدار أمر رئاسي، يقضي بإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

كما قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، إعفاء رئيس محافظة صفاقس أنيس الوسلاتي، دون أن توضح الرئاسة أسباب ذلك.

ويستمر سعيّد، في إعفاء العديد من المسؤولين وإجراء بعض التعيينات، ومن بين أهم الإعفاءات التي أجراها، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزيرة الوظيفة العمومية والعدل بالإنابة حسناء بن سليمان، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزير المالية علي الكعلي، ووزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريّم.

وكشف مصدر لـ“إرم نيوز“، أنه من المرتقب أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة خلال ساعات.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قرر، الشهر الماضي، تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها بضع مدن، وذلك عملًا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور.

وقال سعيّد خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، إنه ”اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور“، موضحًا أن القرار الأول يتمثل بتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، مبينًا أن الدستور يمنع حله.

وأوضح أن القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب، وأن القرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، أما القرار الرابع فيتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئاسة السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها.

وجاءت هذه القرارات الرئاسية في تونس بعد يوم ساخن في البلاد، التي شهدت احتجاجات واسعة في معظم المحافظات والداعية إلى حل البرلمان، وإسقاط النظام، حيث عمد خلالها المحتجون إلى محاولة اقتحام مقار حركة ”النهضة“ في بضع محافظات، وطالبوا بتنحي الحكومة الحالية، وحمّلوها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع على المستوى: الصحي، والاجتماعي، والاقتصادي.

وخلال الاجتماع الطارئ حذَّر الرئيس التونسي“الكثيرين الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح“، مضيفًا بالقول: “لن نسكت أبدًا عن أي شخص يتطاول على الدولة، ولا على رموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص..“.