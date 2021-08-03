الإمارات ترسل طائرتين محملتين بمساعدات طبية إلى تونس

وصلت طائرتان محملتان بمساعدات وتجهيزات طبية، اليوم الثلاثاء، إلى مطار قرطاج الدولي في العاصمة تونس، قادمتين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان، إن ”طائرتين محملتين بكميات من الأوكسجين وآلات تنفس اصطناعي ومكثفات أوكسجين وتجهيزات للإنعاش والعناية المركزة ممنوحة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة حلتا بتونس اليوم لدعم جهود البلاد في مواجهة جائحة كوفيد-19“.

وعبرت رئاسة الجمهورية عن ”فائق الشكر وبالغ الامتنان لدولة الإمارات على ما تقدمه من دعم أخوي متواصل، ومد تضامني نبيل في هذا الظرف الصحي الصعب الذي تمر به تونس“.

وتم تسليم هذه المعدات والمستلزمات الطبية بحضور الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،نادية عكاشة، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، عثمان الجرندي، ووزير الصحة بالنيابة، محمد الطرابلسي، والمستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي الفريق في البحرية عبد الرؤوف عطاء الله، والمدير العام للصحة العسكرية الفريق طبيب مصطفى الفرجاني، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة تونس راشد المنصوري.

وقالت مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة: ”نستقبل اليوم طائرتين قادمتين من دولة الإمارات العربية المتحدة محملتين بمكثفات أوكسيجين ومعدات طبية سيتم استعمالها في مستشفيات بمختلف الجهات التونسية مع الإدارة العامة للصحة العسكرية ووزارة الصحة“.

وأضافت ”نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المساعدات القيمة التي نحن بحاجتها في هذا الوضع الصحي الدقيق الذي نأمل في الخروج منه في أسرع وقت“.

من جهته، تقدم وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على تخصيص جسر جوي لتقديم هذه التجهيزات الوقائية التي سيتم استعمالها، وقال إنه ”مد تضامني تلقائي يضاف إلى المجهود الوطني الذي نحن بصدده في هذه الفترة الحساسة“ بحسب قوله.

بدوره، قال وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي إن هذه المساعدات تأتي في الوقت المناسب، وتونس في خضم المعركة ضد فيروس كورونا، وستكون هذه المساعدات دفعًا هامًا، وسيكون لها تأثير كبير في مجرى الحرب التي تخوضها تونس على وباء كورونا.

وفي 13 يوليو/تموز الماضي أرسلت دولة الإمارات إلى تونس طائرة تحمل على متنها 500 ألف جرعة لقاح فيروس ”كوفيد 19 “ لدعم الجهود الطبية في البلاد.