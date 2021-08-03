هل تراجع تونس الاتفاقيات التي أبرمتها "النهضة" مع تركيا وقطر ؟ (فيديو)

تطرح الاتفاقات الاقتصادية والأمنية التي وقعتها حركة ”النهضة“ طيلة فترة حكمها في تونس مع حلفائها الإقليميين، وفي مقدمتهم تركيا وقطر، تساؤلات حول جدوى استمرار العمل بها، وسط دعوات واسعة لضرورة مراجعتها بما يتماشى مع مصالح البلاد العليا.

وأكد محللون ومتابعون للشأن السياسي في تونس أنّه ستتم مراجعة الاتفاقيات التي وقعتها الدولة التونسية مع تركيا وقطر خلال فترة حكم حركة ”النهضة“، لا سيما مع ثبوت الارتباط الوثيق بين الحركة وتركيا وقطر.

حان وقت المراجعة

وقال الوزير السابق حاتم العشي لـ ”إرم نيوز“ إنّه حان الوقت لمراجعة هذه الاتفاقات، لا سيما أن تركيا كانت البلد الوحيد الذي اعتبر ما حصل في تونس انقلابا؛ لأن لديها الكثير من المصالح المرتبطة بحركة النهضة وهي تخشى أن تنتهي، في حين أن تونس دولة تحترم اتفاقاتها لكن سيحين وقت مراجعتها.

وأضاف العشي أنّ ردة فعل التونسيين والفرحة التي عبروا عنها بعد إعلان الإجراءات الاستثنائية من طرف الرئيس قيس سعيد تعكس أنه لدى التونسيين إحساسا بأن حركة النهضة تخدم مصالحها الضيقة ومصالح دول بعينها مثل تركيا، في حين أنها مطالبة بالتعامل مع كل الدول“،

وتابع: ”الأطراف التونسية والتركية ستجلس في نهاية الأمر على طاولة واحدة، وستطلب تونس مراجعة الاتفاقات التي لا تخدم مصلحتها، ومنها الاتفاقات مع تركيا، التي جلبت النقمة لحركة النهضة بسبب تضرر قطاعات اقتصادية وصغار المستثمرين منها“.

مراجعات شاملة

وأكد المحلل السياسي أيمن الزمالي في حديث لـ ”إرم نيوز“ أن ”المراجعة ستتم بعد الخروج من هذا الوضع الاستثنائي، وأنّ رئيس الجمهورية وبقية الفاعلين في المشهد السياسي اليوم ذاهبون إلى مراجعة هذه الاتفاقات، تماشيا مع التدقيق المالي الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل والشخصيات السياسية التي وافقت وراهنت على ما قام به الرئيس التونسي في الفترة الأخيرة“.

وقال الزمالي إنّ ”هناك مراجعات ستحصل لجميع الاتفاقيات، لا مع قطر وتركيا فحسب، وإنما بقية الاتفاقات التي قد تكتسي نوعا من الفساد والمصالح المتعارضة مع مصلحة تونس الاقتصادية“.

وأضاف أن ”حركة النهضة تُعزل وتعزل نفسها يوما بعد يوم لمواقفها السياسية المتفردة، فهي الطرف الوحيد الذي يعارض قرارات سعيد، إضافة إلى دعوتها للنزول للشارع، ما يجعل منها حزبا من الأحزاب المتراجعة على سلم العمل السياسي في تونس“.

”النهضة“ في حالة ضعف

ورأى النائب السابق في البرلمان التونسي الصحبي بن فرج أنّ ”تونس ماضية نحو مراجعة الاتفاقات التي لا تتماشى مع مصلحة الشعب التونسي، والإبقاء على كل اتفاقية تخدم مصلحة الشعب والاقتصاد بغض النظر عن جنسية الطرف المقابل“.

وقال بن فرج لـ“إرم نيوز“ إنّ ”ضعف حركة النهضة في الداخل سيؤدي إلى تراجع حلفائها الأتراك والقطريين، الذين لن يتعاملوا معها بنفس الزخم الذي شهدته علاقتهما من قبل“.

وأضاف أنّ ”النهضة اليوم هي بصدد الدفاع عن موقعها في الداخل، وبالضرورة ستتغير كل المعطيات إذا فقدت الحركة امتدادها على المستوى الشعبي ووزنها في البرلمان، وإن لم تكن ممثلة في السلطة المقبلة وتقلص حجمها في الانتخابات المرتقبة، فإن تحالفاتها الخارجية ستتأثر كثيرا“.