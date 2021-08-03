الجزائر.. تبون يعفي قائد الدرك الوطني اللواء نورالدين قواسمية

أنهى الرئيس الجزائري والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مهام قائد الدرك الوطني اللواء نورالدين قواسمية.

وأوضحت وسائل إعلام جزائرية محلية أن الفريق سعيد شنقريحة أشرف اليوم على تنصيب العميد يحيى علي الحاج، قائدا للدرك الوطني خلفا لقواسمية.

وأكد شنقريحة، خلال موكب التنصيب، أن ”المؤامرات والدسائس التي تُحاك ضد الجزائر ليست من نسج الخيال، وقال إنّها تُدبَّر ضد الشعب الجزائري وهي حقيقة ظاهرة للعيان وليست من نسج الخيال، كما يدعي بعض المشككين“، وفق تعبيره.

وأوضح الفريق شنقريحة أن “الحملة المسعورة المركزة الموجهة ضد بلادنا وجيشها، على منابر بعض وسائل الإعلام الأجنبية، وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ما هي إلا الجزء القليل البارز من هذه الحرب القذرة المعلنة ضد الجزائر”.

ويأتي هذا الإعفاء الجديد في الجهاز الأمني الجزائري بعد أقل من شهر من إعلان الحكومة الجديدة وضمن سلسلة تغييرات يقوم بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، منذ إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في يونيو / حزيران الماضي وتركيز برلمان جديد.

ووعد الرئيس الجزائري بإجراء تعديلات تشمل مناصب سياسية وأمنية وعسكرية بهدف إرضاء الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عامين، والذي يطالب بإحداث تغييرات جذرية تنهي سلطة النظام القديم.

وكان الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجزائر، أكد الخميس الماضي، أن السياق الدولي الحالي ”لا يرحم الضعفاء“، وقال إنه ”علينا بناء جيش قادر على مواجهة التحديات لأن الجزائر دولة محورية“.

وقال شنقريحة في كلمة له خلال إشرافه على مراسم حفل تخرج الدفعة الـ 14 بالمدرسة العليا الحربية: ”إن السياق الدولي الحالي لا يرحم الضعفاء، ومكانة بلادنا الإقليمية والدولية باعتبارها دولة محورية بامتياز وموقعها الاستراتيجي الحيوي علاوة على الظروف الصعبة التي تشهدها منطقتنا الإقليمية، كلها عوامل تتطلب منا أكثر من أي وقت مضى مواصلة العمل الحثيث على بناء جيش عصري محترف، جيش قادر على مواجهة التحديات وكسب الرهانات المستقبلية“.

وأضاف شنقريحة، أن هذا ”هو الهدف الأسمى الذي سطرناه في ظل توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ونعمل على تجسيده ميدانيا بعزيمة صلبة وإرادة متينة“.