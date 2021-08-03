ليبيا.. خالد المشري يفوز بولاية رابعة لرئاسة المجلس الأعلى للدولة‎

فاز رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري بولاية جديدة في انتخابات جرت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس.

وحصل المشري على 73 صوتا من أصل 91 عضوا حضروا الجلسة، وبفارق كبير عن منافسيه.

وكان المجلس قرر الذهاب إلى جولة ثانية من الانتخابات؛ بعد عدم حصول أي من المترشحين على 66 صوتا المؤهلة للفوز بالرئاسة.

وهذه هي الولاية الرابعة للمشري، بعدما فاز في الانتخابات في المرة الأولى العام 2018، متفوقًا على رئيس المجلس السابق عبد الرحمن السويحلي.

ويتحدر المشري من مدينة الزاوية (48 كم غرب العاصمة طرابلس)، وهو من مواليد عام 1967، وقد انتمى لتنظيم الإخوان المسلمين، ومن مؤسسي ذراعه السياسية “ حزب العدالة والبناء“.

المشري حاصل على ماجستير اقتصاد، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس (2010)، ودبلوم دراسات عليا (اقتصاد قياسي)، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس (2004)، وبكالوريوس اقتصاد، جامعة قاريونس، بنغازي (1990).

وهو سجين سياسي سابق، وأول أمين سر للمكتب التنفيذي التابع لـ المجلس الانتقالي بـبنغازي 2011، وعضو المؤتمر الوطني العام، ورئيس اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام، عضو المجلس الأعلى للدولة.

استقال المشري في كانون الثاني/يناير 2019، من جماعة الإخوان المسلمين عبر كلمة متلفزة، مشيرا إلى استمراره في العمل السياسي والحزبي، وأن هذه الاستقالة جاءت انطلاقا من مقتضيات المصلحة الوطنية والتي تستوجب الوضوح مع المواطن الليبي.

لكن الكثير من المراقبين يشككون بهذه الاستقالة، فهو مدعوم من التنظيم، وحتى فوزه برئاسة المجلس الأعلى ما كان ليكون لولا هذا الدعم.

يعتبر المشري أحد المدافعين الرئيسيين عن التدخل التركي في ليبيا، ويرفض التعامل مع القوات التركية باعتبارها قوات أجنبية يجب خروجها من ليبيا، استنادا إلى أنها أتت، وفق قوله، بموجب اتفاقية مع حكومة الوفاق.

واليوم اعتبر عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الزغيد في كلمة له بجلسة مجلس النواب المنعقدة في طبرق، أن بقاء خالد ‏المشري في المشهد الحالي لا يساعد على الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وبحسب منتقدين، درج المشري على وضع العراقيل في وجه جهود مجلس النواب لوضع قانون للانتخاب، وتعيين مسؤولين جديدين في المناصب السيادية.