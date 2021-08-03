اتهامات بـ"الإرهاب" و"غسل الأموال" تلاحق برلمانيين في تونس

كشف المتحدث باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي في تونس، محسن الدالي، الثلاثاء، عن عدد من القضايا التي تلاحق برلمانيين، من بينها قضايا إرهابية وتبييض أموال.

ونقلت إذاعة ”جوهرة أف أم“ المحلية عن الدالي قوله: ”يوجد أكثر من 30 ملفا قضائيا تتعلّق بإصدار شيكات بلا رصيد من قبل 4 برلمانيين، وإن أحدهم لديه 24 ملفا قضائيا“، مضيفا أن ”التهم القضائية التي تلاحق عددا من النوّاب تتراوح بين إصدار شيكات دون رصيد، وقضايا إرهابية، وعنف مادي ومعنوي، إضافة إلى تبييض أموال وتضارب المصالح“.

وبخصوص النواب المعنيين بقضايا إصدار الشيكات بلا رصيد، أفاد بأنه ”قد تم تحديد جلسات في المحاكم بخصوص قضاياهم، فيما تستمر التحقيقات بخصوص باقي النواب“، موضحا أن ”هناك قضيتين جزائيتين في المحاكم تخصان أعمالا أرهابية يلاحق فيها عدد من النواب“.

وأضاف أنه ”لا يمكن في الوقت الحالي إحصاء عدد القضايا التي يلاحق فيها النواب، بسبب وجود قضايا أخرى لم يتعهد بها القطب القضائي“، مؤكدا أنه ”سيتم معاملة البرلمانيين على أنهم مواطنون عاديون، فيما تبقى مسألة الإيقافات خاضعة لتقديرات النيابة العامّة، خاصّة أن قرار رئيس الدولة قيس سعيّد برفع الحصانة عن النوّاب قد ييسّر التتبعات القضائية بشأنهم“.

وكانت منظمة ”أنا يقظ“، قد نشرت منذ أيام، قائمة لعدد من البرلمانيين، الذين جرى فتح قضايا بشأنهم في المحاكم، وضمت القائمة النواب محمد العفاس وماهر زيد وسيف الدين مخلوف وعبداللطيف العلوي من ائتلاف الكرامة، والجديدي السبوعي وسيفان طوبال من حزب قلب تونس، ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي و7 نوّاب آخرين من كتل نيابية مختلفة.

ويشار إلى أن السلطات الأمنية أوقفت، الإثنين، البرلماني المستقل فيصل التبني، فيما قرّر القضاء العسكري منح مذكرات وقف ملاحقة النواب الأربعة المنتمين لائتلاف الكرامة، والمتابعين في القضية المعروفة إعلاميا بـ“حادثة المطار“.