مصدر تونسي: سعيد سيعلن عن الحكومة الجديدة خلال ساعات

كشف مصدر تونسي مطلع، أنه من المنتظر أن يعلن الرئيس قيس سعيّد، خلال الساعات المقبلة من يوم الثلاثاء، عن تشكيلة الحكومة الجديدة.

وبين المصدر أنه من المتوقع أن تكون الحكومة الجديدة برئاسة رئيس المصرف المركزي مروان العباسي.

من جانبه، رجح _أيضا_ المحلل السياسي هشام الحاجي، أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة ورئيسها في الساعات المقبلة، مستندا في ذلك إلى المشاورات غير المعلنة التي قادها قيس سعيّد مع عدد من الشخصيات حول تشكيل الحكومة“.

وكان قيس سعيد، التقى الأحد الماضي، في قصر قرطاج، مروان العباسي.

وأكد سعيد خلال اللقاء أنه ”لا تراجع عن الحقوق والحريات، ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها“، مشيرا إلى أنه ”اختار أن يقف في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها“.

وشدد على أنه ”يحترم القانون المعبر عن الإرادة العامة للشعب، لا على التحالفات والحسابات“.

وولد مروان العباسي في الـ20 من يوليو 1959 في تونس العاصمة، وهو خبير اقتصادي ومالي شغل مناصب كثيرة آخرها محافظ البنك المركزي التونسي منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ويتمتع العباسي بعلاقات قوية ومتينة مع مختلف دوائر القرار الاقتصادي والمالي حول العالم، كما يحظى بثقة مختلف شركاء تونس الاقتصاديين، فضلا عن ثقة مختلف الأطراف السياسية في الداخل.

لماذا تأخرت الحكومة الجديدة؟

وأثار تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، تساؤلات لدى الرأي العام حول أسباب التأخير.

وفي هذا الصدد، رأى المحلل السياسي محمد علي خليفة، أن الرئيس سعيد ”اختار عدم التعجل في تشكيل الحكومة الجديدة حتى تكون على مستوى الانتظار الشعبي“.

وأشار خليفة في حديث لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”رئيس الدولة كلف عددا من الوزراء بتسيير الوزارات لاستمرار عملهم وعدم حدوث فراغ، في انتظار استكمال الصورة بشأن الحكومة الجديدة“.

وأضاف أن ”التأخير في إعلان الحكومة الجديدة مرتبط بالخطة التي يتبعها رئيس الدولة للخروج تدريجيا من القرارات الاستثنائية بعد تحقيق المطالب الشعبية التي سبقتها، المتصلة بإصلاح الوضع في مستويات متعددة“.

أولويات

من جانبه، قال المحلل السياسي هشام الحاجي، إن ”رئيس الدولة يحاول إدارة فترة العمل بالقرارات الاستثنائية، بتناسق، لذلك فضل إعطاء الأولوية لمسائل وترتيبات مهمة قبل إعلان الحكومة الجديدة“.

وأوضح الحاجي لـ“إرم نيوز“ أن ”الرئيس التونسي كان منشغلا بالدرجة الأولى بإقناع الداخل والخارج بضرورة الإجراءات التي اتخذها، وأنها ليست انقلابية كما يردد خصومه“، مشددا أن ذلك ”أمر مهم لاستكمال باقي الإجراءات“.

شروط

واعتبر الناشط السياسي كريم بورزمة، أن ”عملية اختيار رئيس حكومة جديد في هذا الظرف بالذات، تقتضي شروطا عديدة، من بينها تواتر الثقة بينه وبين رئيس الدولة، لذلك قد تكون عملية البحث عن الشخصية المناسبة وراء تأخير إعلان الحكومة الجديدة“.

وقال بورزمة لـ“إرم نيوز“، إن ”الرئيس التونسي لا يريد تكرار تجربة اختيار رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، الذي انقلب عليه، لذلك يريد التروي في اختيار شخصية يتقاسم معها عددا من القيم وتكون في المستوى المطلوب“.

ورجح بورزمة أن يكون الرئيس التونسي ”بصدد إعداد الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، التي من المفترض أن تسبق عملية اختيار الرئيس الجديد للحكومة، خاصة أن الملفات المطروحة على الحكومة تقتضي ترتيبات حسب الأولويات“.