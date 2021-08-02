المنقوش تبحث مع مدير مكتب حفتر سبل إخراج المرتزقة من ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، مع مسؤول عسكري كبير في الجيش الوطني الليبي ”سبل وآلية إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا“.

ووفقا لبيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية فقد التقت المنقوش مع اللواء خيري التميمي، مدير مكتب القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وتطرق النقاش إلى عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وما توصلت إليه من نتائج ومنها تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي الرابط بين “مصراته / سرت”.

وتزور المنقوش مدينة بنغازي في إطار مرافقتها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الذي التقى المشير خليفة حفتر مساء الإثنين وبحث معه المستجدات المتعلقة بالملف الليبي على المستوى الدولي.

وكانت المنقوش استقبلت وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، صباح الإثنين بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس في مستهل زيارته لليبيا.

وبحثت المنقوش مع دي مايو في لقاء عقد مساء اليوم ذاته ببنغازي، مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخاصة مايتعلق بتسهيل حصول المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى ايطاليا على التأشيرات من القنصلية الإيطالية بمدينة بنغازي.

ووعد الجانب الإيطالي، في هذا الخصوص، بأنه سيشرع في ذلك خلال الأيام القادمة، كما تم التطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى دي مايو رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مدينة طبرق، وبحث الجانبان، آخر المستجدات والتطورات السياسية في ليبيا، وفق موقع مجلس النواب الليبي.

وراجت أنباء الاثنين حول تعرض موكب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لحادث سير، أدى إلى وفاته، ما استدعى المركز الإعلامي للمجلس لنفي تلك اللأنباء.

وذكر المركز الإعلامي، في بيان له، أن ”كافة الأخبار التي تناقلتها بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لحادث سير أدى لوفاته، هي أخبار عارية من الصحة“.

وأكد البيان أن ”عقيلة صالح بصحة جيدة“، مستهجنا ”تناقل هذه الشائعات والأخبار الزائفة“، فيما طالب وسائل الإعلام ”باستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية“.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب نفى تلك الأخبار، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب ترأس جلسة البرلمان الاثنين، كما أنه قابل وزير الخارجية الإيطالي دي مايو بعد ذلك.