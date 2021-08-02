تداول فيديو لوزير تونسي يتجول بشوارع إيطاليا عقب ساعات من إقالته

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، مساء الاثنين، مقطع فيديو يظهر فيه وزير المالية المُقال، علي الكعلي ، يتجول في شوارع إيطاليا بعد ساعات من إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، إقالته.

وعندما أعلن الرئيس قرار إقالة الكعلي، أشار إلى أنه أغلق هاتفه ولا يرد على اتصالات الرئاسة.

ويظهر في مقطع الفيديو وزير المالية المُقال علي الكعلي، وهو يتجول مع أحد أصدقائه وقام أحد التونسيين في إيطاليا بتصويره ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الوزير المُقال قد أثار جدلا واسعا في تونس مؤخرا ،بسبب اتهامه بسوء إدارة القطاع المالي وحديثه عن إمكانية بيع المؤسسات العامة، إن احتاحت تونس للأموال.

وكان الرئيس التونسي ،قيس سعيد قد أصدر الاثنين، أوامر رئاسية جديدة تقضي بإعفاء عدد من الوزراء من مهامهم وتعيين وزراء جدد، وسط حالة من الترقب لإعلان الحكومة الجديدة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، نشرته على صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“، أنه بمقتضى هذه الأوامر تم إعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف سهام البوغديري بمهمة تسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وأعفي محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتم تكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

ولم يتحدث البيان عن مكلف بتسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، بعد إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهمة الإشراف عليها بالنيابة.

وتأتي هذه الإعفاءات الجديدة بعد إصدار أوامر رئاسية قبل أسبوع بإعفاء وزراء الداخلية والدفاع والعدل وعدد من القيادات العليا في وزارات.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر، الاثنين الماضي، أوامر رئاسية أعفى بموجبها رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، بعد يوم من إعلانه ذلك بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى إنهاء مهام وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.

وأصدر سعيد في اليوم التالي ستة أوامر رئاسية متعلقة بإنهاء تكليف ومهام عدد من المسؤولين، وتضمنت ”إنهاء تكليف العميد قاضي توفيق العيوني بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.