هل تفتح الجزائر الحدود بعد طرق العاهل المغربي أبواب المصالحة؟

في ذروة التوتر الدبلوماسي بين المغرب والجزائر، دعا الملك محمد السادس الجارة الشرقية إلى فتح الحدود والعمل سويا دون شروط، من أجل بناء علاقات ثنائية مبنية على الثقة وحسن الجوار.

وخصص ملك المغرب في خطاب وجهه لشعبه بمناسبة الذكرى الـ22 لتربعه على العرش، السبت، حيزًا هاماً للحديث عن العلاقات المغربية الجزائرية والتي توصف بـ“المعقدة“، مؤكداً للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن ”ما يمس الجزائر يمس المملكة“، وأن ”الشر لن يأتي أبداً من المغرب“.

ورأى مراقبون أن مضامين الخطاب الملكي قد تشكل أرضية جديدة لحدوث تقارب مغربي – جزائري طال انتظاره.

وإلى حدود الساعة لم يصدر عن الجانب الجزائري أي تعليق رسمي على مبادرة ملك المغرب.

وتأتي هذه الدعوة بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات على خطاب ذكرى ”المسيرة الخضراء“ (مناسبة وطنية مغربية) في نوفمبر 2018، والذي دعا فيه الملك الجزائر إلى إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ العام 1994، واقترح الملك آنذاك إنشاء آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.

طموح المصالحة وعقدة الماضي

وفي هذا الصدد، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط، تاج الدين الحسيني، إن خطاب العاهل المغربي بمناسبة ”عيد العرش“، جاء ليكرس رغبة المملكة الواضحة والصريحة لطي صفحة الخلافات مع الجزائر، مبيناً أن حجم التحديات التي تواجهها المنطقة تفرض على الرباط والجزائر ترك خلافاتهما والاتجاه نحو الوحدة والتضامن.

وأضاف الحسيني في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن خطاب الملك محمد السادس هو ”نداء العقل والعاطفة موجه للقيادة الجزائرية والشعب الجزائري“، مشيراً إلى أن الملك يدرك جيداً أن أي تصعيد في العلاقات سيكون أثره ”الدمار المشترك“.

واستحضر الخبير في العلاقات الدولية النموذج ”الفرنسي – الألماني“، موضحاً أن هذا النموذج كان في السابق عنواناً للاقتتال والمآسي، واليوم تحول إلى رمز للنجاح والاندماج، وذلك بسبب التخلي عن عقدة الماضي.

وأردف الحسيني ”يجب أن يسود بين المغرب والجزائر منطق الكل للواحد والواحد للكل“، لافتاً أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود بين البلدين أصبحت متجاوزة ولم يعد لها اليوم أي مبرر.

بدوره، قال الباحث والمحلل السياسي المغربي، الدكتور إدريس الكنبوري، إن دعوة الخطاب الملكي النظام الجزائري إلى فتح الحدود وتطبيع العلاقات ”بدون شروط“ تضع الجزائر أمام مسؤولية أخلاقية بدرجة أولى.

وأضاف الكنبوري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”(..) هذا معناه تحييد الأزمات الثنائية والتعاون في ما هو مشترك ومنح الخلافات فرصة زمنية لنضوج الحلول المتفاوض حولها، أما قضية الصحراء فهي في يد الأمم المتحدة“.

ورأى الباحث المغربي أن ”النظام الجزائري من المستبعد أن يتفاعل مع هذه الدعوة، لأنه بذلك قد يخسر أطروحة سياسية كاملة بنى عليها مشروعيته. بل أعتقد أن مشروعية حكم الجنرالات نابعة من وجود تحد خارجي يمثله المغرب، إذا تم إلغاء هذا التحدي وانتفى ورود الخطر الخارجي فلن يبقى هناك ما يبرر استمرار قبضة الجنرالات“.

وزاد ”جميع الأنظمة العسكرية بنيت على إحدى الأطروحتين، الحفاظ على الثورة، أو التصدي للخطر الخارجي. بالنسبة للجزائر لدى الجنرالات الاثنتان معا“.

”الجسم الدخيل“.. العقبة الكبيرة

وتحدث الملك محمد السادس في خطاب ”العرش“ عن ما وصفه بـ“جسم دخيل“ فرّق بين المغرب والجزائر وذلك في إشارة إلى جبهة ”البوليساريو“.

وقال الملك حينها: ”نحن إخوة فرّق بيننا جسم دخیل، لا مكان له بيننا، أما ما يقوله البعض، من أن فتح الحدود لن يجلب للجزائر، أو للمغرب، إلا الشر والمشاكل.. فهذا غير صحيح“.

وقال عبدالفتاح الفاتحي، مدير ”مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية“، إن الخطاب الملكي يتضمن نظرة واقعية للإكراهات المطروحة، كما جاء بتحذير واضح للجزائر من مغبة إغفال التحديات المتعاظمة بالمنطقة؛ خاصة ما يتعلق بالجانب الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وأضاف الفاتحي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن مسألة الثقة يجب أن تكون حاضرة في العلاقات بين المغرب والجزائر بحكم الماضي المشترك والموروث الثقافي الذي يجمعهما، وبالتالي ”لا يجب دعم طرف دخيل يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها“.

وشدد الخبير المختص في قضايا الساحل والصحراء ”على الجزائر أن تزيل جبهة البوليساريو من فوق أراضيها، فمن غير المقبول أن نسمع كل يوم أن هذا الكيان يفاخر بقصف المملكة من التراب الجزائري“. وفق تعبيره.

ودعا المتحدث قادة الجزائر إلى نزع أسباب التوتر، والتعاون في أقرب وقت ممكن. مشيراً إلى أن فتح الحدود سيُضاعف الناتج الداخلي الخام في المغرب والجزائر، كما ستُخلق الكثير من فرص الشغل بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات.

ورأى أن الحل الأنسب هو الجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة سبل حلحلة الأزمة.

ويعتقد المتحدث أن الجزائر ”إذا ما فهمت غلطاً أن تكرار الدعوة الملكية لفتح الحدود وإقامة علاقات طبيعية ناتج عن ضعف، فستستمر الأمور على حالها، أما إذا التقطت هذه الدعوة بدون عُقد فسنكون أمام مصالحة تاريخية“.

وتعترف الجزائر بما يسمى بـ“الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“ التي أعلنتها جبهة ”البوليساريو“ من جانب واحد في الصحراء، في حين تقترح الرباط منح الصحراويين حكما ذاتيا تحت سيادتها.