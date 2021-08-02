محللون: "الإخوان" خسروا آخر معاقلهم في تونس ونهايتهم وشيكة (فيديو إرم)‎

اعتبر نشطاء ومحللون سياسيون في تونس أن تدخل تنظيم ”الإخوان المسلمين“ للتنديد بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد يعكس حالة التخبط التي يمر بها التنظيم، بعد أن خسر آخر معاقله في تونس بسقوط حركة النهضة، مؤكدين أنه لا مستقبل لهذا التنظيم.

وأثارت تصريحات قيادات في التنظيم العالمي للإخوان المسلمين عن الأحداث الأخيرة في تونس، وإعلان وقوفهم إلى جانب حركة ”النهضة“، ومعارضتهم للقرارات التي اتخذها سعيد، تنديدا واسعا بما اعتبره مراقبون تدخلا في الشأن الداخلي لتونس.

وقال الناشط الحقوقي ياسين عزايزية إنّ الإخوان يرون في حركة النهضة في تونس آخر موطئ قدم لهم هناك، حيث يحكمون منذ 2011 ومن الطبيعي أن يرفض الإخوان ما حصل في 25 يوليو / تموز الماضي ويشيطنوه، مشددا على أن ذلك يُعتبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي“، وفق تأكيده.

واعتبر عزايزية أن موقف تنظيم الإخوان يقيم الدليل على أن هناك علاقة وثيقة مع حركة ”النهضة“ التي تتبرأ من الإخوان، رغم الارتباطات الواضحة سواء من خلال اليافطة الدينية (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) أو اليافطة الجمعياتية، حيث يرتبط الشق الدعوي في حركة النهضة بشكل وثيق بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين“.

وأكد عزايزية أنه ”لا مستقبل للإخوان المسلمين، فقد انتهوا في سوريا وفي مصر وفي ليبيا، وسينتهون في تونس وهي آخر معاقلهم، وحتى القيادة التركية يبدو أن مصلحتها بالإخوان مؤقتة“، وفق تعبيره.

من جهته، قال المحلل السياسي رامي محفوظ إن ”هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في الشأن الداخلي التونسي، حتى وصل به الأمر إلى تكفير التونسيين الذين خرجوا تأييدا لقرارات سعيد“.

واعتبر محفوظ أن هناك عدة قضايا عربية وإقليمية تدخلت فيها حركة النهضة في إطار سياسة المحاور، واتخذت عدة مواقف متطابقة مع ما اتخذه تنظيم الإخوان المسلمين، وهذا يدل على أن هناك تواصلا واتصالات بينهما“.

واعتبر القيادي في حركة الشعب التونسية (قومية) الحبيب رابح أن الأصل في الأمور أن تنظيم ”الإخوان“ ليس معنيا بما يجري في تونس، وإن كانوا يعتبرون حركة ”النهضة“ ذراعهم فعلى الحركة أن لا تنكر ذلك وتوضح طبيعة علاقتها بالتنظيم.

وقال رابح إن النهضة لا تنكر أنها تتبنى نفس الفكر ولكنها تنكر الانتماء التنظيمي للإخوان المسلمين، خاصة في السنوات الأخيرة، وبعد عقد مؤتمرها التي قالت فيه إنها فصلت الجانب الدعوي عن الجانب السياسي، وهي عملية فصل شكلية“، وفق تأكيده.

وقال الناشط السياسي وفائي أنيس تباوي إن تدخل تنظيم الإخوان المسلمين ليس جديدا في كل معطى محلي يشهده أي قطر عربي ومنها تونس، ما يمثل تعارضا مع إرادة الشعب التونسي“، مشيرا إلى أن هناك تناغما كبيرا بين مواقف الإخوان وحركة النهضة التي تتحدث عن فك الارتباط بهذا التنظيم، رغم تدخلاتها في شؤون داخلية من قبل في ليبيا وفي مصر بشكل يخدم مصلحة التنظيم“.

وأكد تباوي أنه من مصر إلى ليبيا وصولا إلى تونس هؤلاء أفلسوا وتآمروا على الشعب وأحدثوا نظاما سياسيا عاجزا واقتصادا متدهورا، واليوم يبدو المتنفس الوحيد للشعب هو إنهاء هذه المنظومة“، وفق تعبيره.