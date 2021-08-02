الجرندي يحذر من محاولة إرباك العلاقات الخارجية لتونس

حذّر وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، اليوم الاثنين، من المساس بالعلاقات الخارجية لتونس، ومحاولات إرباكها في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

وقال الجرندي خلال استقبال تونس هبة صينية عبارة عن 400 ألف جرعة من لقاح ”سينوفاك“، ”هناك محاولات لإرباك العلاقات الدولية لتونس“، محذرا في الوقت نفسه من تداعياتها“، وفق ما نقلته إذاعة ”موزاييك“ المحلية .

وأضاف الوزير التونسي، أنه ”يضم صوته إلى صوت رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في تأكيده بالعديد من المناسبات، أن محاولات المس بالعلاقات الخارجية لتونس، هو عمل غير وطني، ولا يجب أن نخلط الأشياء، لأن علاقات تونس هي علاقات راسخة بين أشقائها وأصدقائها“.

وتابع ”هذا المد التضامني هو مد تلقائي من هؤلاء الأصدقاء، وكل عمل يرمي إلى إيقاف هذا المد أو إلى إرباك هذه العلاقات الدولية التي يعمل رئيس الجمهورية والدبلوماسية التونسية جاهدا على تدعيمها وتركيزها لمستقبل تونس، يُعدّ عملا عدائيا للمصلحة العليا للجمهورية التونسية“.

وأردف قائلا ”لهذا أريد أن أؤكد مرة أخرى، أن علاقات تونس مع أصدقائها وأشقائها والمنظمات الدولية الإقليمية ومتعددة الأطراف الدولية، هي علاقات مبنية على الاحترام وعلى تقدير هذا البلد الذي ما فتئ يعطي بدوره للمجموعة الدولية من الأفكار والمبادرات التي ساعدت في حل العديد من المشاكل الدولية“.

وذكّر الوزير أنّ ”تونس كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، بادرت وباقتراح من رئيس الجمهورية شخصيا، بطرح مشروع قرار اُعتمد من قبل المجلس الذي يكرس التضامن الدولي في مجابهة الأخطار، وهو قرار تاريخي ويُعمل به بين دول العالم، والمد التضامني الموجه إلى تونس يندرج ضمن هذا القرار“.

وأشار الوزير التونسي في هذا السياق إلى أن ”تونس تستقبل اليوم مدّا تضامنيا آخر من جمهورية الصين الشعبية، يتمثل في 400 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، ونود بهذه المناسبة أن نشكر جمهورية الصين الشعبية على هذا المد التضامني الذي يضاف إلى المجهود الوطني في مجابهة وباء كورونا، والذي يتمثل _أيضا_ في الحصول على العديد من التجهيزات واللقاحات من بضع دول شقيقة وصديقة؛ ما يبين مدى الاحترام الذي تحظى به تونس بين الأمم وشركائها وأصدقائها ومن قبل المنظمات الدولية المختصة، والتي هبّت جميعها لمساعدة بلادنا لمواجهة هذه الجائحة“.

وتلقت تونس خلال الأسابيع الأخيرة، مساعدات طبية من بضع دول عربية وأوروبية وأمريكية وآسيوية، ضمت ملايين الجرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتجهيزات طبية لمساعدة المستشفيات على مجابهة الفيروس وتداعياته.