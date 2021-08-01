تونس.. فعاليات يسارية تؤكد دعمها قرارات سعيّد وتطالبه بالمزيد

أعلنت فعاليات يسارية تونسية، مساء الأحد، دعم كل الإجراءات والقرارات الهادفة إلى كشف منظومة الفساد والإرهاب والاغتيالات، وتفكيكها، إضافة إلى محاسبة المتورطين فيها.

وأعلنت الفعاليات اليسارية، وهي: حزب النهج الشيوعي، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وحزب الوطن الاشتراكي، وشبكة المناضلين الجبهويين، ومناضلون يساريون مستقلون، تحميل منظومة الحكم التي تزعمتها حركة النهضة خلال السنوات العشر الماضية، ما آلت إلية أوضاع البلاد من تأزم.

وثمّنت الفعاليات اليسارية، في بيان مشترك ما وصفته بنضال الشعب التونسي ضد منظومة الانتقال الديمقراطي، معتبرة أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأحد الماضي، كانت استجابة جزئية لمطالب الشعب التي يقتضي تحقيقها درجة كبيرة من اليقظة ونضالًا دؤوبًا من أجل المضي قدمًا نحو تصحيح جذري وفعلي للمسار الثوري، بحسب نصّ البيان.

ودعت القوى السياسية القوى الوطنية والتقدمية إلى تطوير وتوسيع كل أشكال التنسيق والتشاور في سبيل التعاطي مع المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبلورة بديل سياسي واقتصادي واجتماعي وطني وشعبي.

واعتبر القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، منجي الرحوي، أن الحراك الاحتجاجي الذي جد، الأحد الماضي، خلّص الشعب التونسي من منظومة سياسية فاسدة، وأسس لمرحلة جديدة يمكن خلالها تلبية مطالب الشعب التونسي، بحسب تعبيره.

وكانت القوى اليسارية في مقدمة الفعاليات السياسية والمدنية، التي ساندت التحركات الاحتجاجية التي، تمت يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، ودعت إلى إسقاط المنظومة السياسية، و التي تم تبعًا لها إعلان رئيس الدولة إجراءات استثنائية.

وسبق أن صرّح أمين عام حزب حركة الشعب، والقيادي في الكتلة الديمقراطية في البرلمان زهيّر المغزاوي، أن مشاورات سياسية جارية بين مجموعة من الأحزاب لتكوين جبهة سياسية تدعم قرارات رئيس الدولة قيس سعيّد.

ومن المرتقب أن تضم هذه الجبهة حزبي التيار الديمقراطي، و حركة الشعب الممثلين في البرلمان، و أحزابًا أخرى ساندت رئيس الدولة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أجريت في العام 2019، ومن بينها حزب التكتل من أجل العمل و الحريات.

وينتظر في الوقت القريب أن يتخذ الرئيس التونسي قرارًا بتشكيل حكومة جديدة.

والسبت، قالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن الرئيس التونسي قيس سعيّد أبلغ نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بأن قرارات مهمة ستصدر عما قريب.

وقالت الرئاسة، عبر صفحتها على ”فيسبوك“، إن تبون بحث هاتفيًا التطورات في تونس مع سعيّد الذي طمأنه بأن ”تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية، وستكون هناك قرارات مهمة عن قريب“.