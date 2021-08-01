بعد تهديدات الغنوشي.. الرئيس التونسي يحذر من تسييس ملف "الهجرة غير الشرعية"

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، أنه لا مجال للتوظيف السياسي لملف الهجرة غير النظامية، وأنه سيتصدى لكل المناورات ومحاولات استعمال هذا الملف لأغراض سياسية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس سعيد، السفير الإيطالي في تونس لورانزو فانارا، وذلك بمناسبة وصول مليون و500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي منحتها روما إلى تونس، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

وأوضح سعيد الموقف التونسي الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النظامية، والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم، محذرًا من ”كل محاولات التوظيف السياسي لهذا الملف في هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا“.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن ”هناك مناورات لاستخدام ملف الهجرة غير النظامية وسنتصدى لها، وهناك شبكات تهريب سيتم وضع حد لها سواء في تونس أو في شمال المتوسط“.

وذكر سعيد أن ”هناك مساعي لإعادة ما حصل في شهر فبراير/شباط من عام 2011، حين تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين على السواحل الإيطالية، بعد أسابيع من ثورة 14 من شهر يناير/كانون الثاني لعام 2011“.

وحذر سعيد من أن هناك ”من يقايض الناس بصحتهم للوصول إلى مآرب سياسية وهؤلاء انتهى دورهم“، مضيفًا أن ”من يساوم ويتاجر بصحة التونسيين لا مكان له في الدولة التونسية التي فيها شرفاء ووطنيون ووطنيات يعملون ليلا ونهارا من أجل مصلحة البلاد“.

وبين ”أهمية هذا الدعم التضامني من إيطاليا الذي يعطي دفعا جديدا لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين“، مشددا على ”حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار“.

وتأتي تصريحات الرئيس سعيد، بعد تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لصحيفة ”كورييرا دي لاسيرا“ الإيطالية قبل يومين، حذر فيها من أن ما سماه بـ“الانقلاب“ في تونس قد يؤدي إلى تدهور الوضع الاجتماعي وتدفق 500 ألف مهاجر على السواحل الأوروبية، ما يعني خطرا على الأمن القومي الأوروبي.

واعتبر متابعون تصريحات الغنوشي توظيفا سياسيا لقضية الهجرة غير النظامية وخطابا يعتمد التخويف وتحريض الجانب الأوروبي على التدخل لإحباط الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد وكل ما يترتب عنها من قرارات وإجراءات، وفق تأكيدهم.